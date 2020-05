​Roberto Íñiguez, nuevo entrenador de Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida ya tiene nuevo entrenador. Si este lunes, el club anunciaba que Ortega no seguiría al frente del equipo; este martes, el equipo azulón oficializaba la llegada por tres años de Roberto Íñiguez al banquillo.

El vitoriano cuenta con una amplia experiencia como técnico en categorías nacionales e internacionales. Ros Casares, Fenerbahce, UniGirona, Nadezhda o Sopron, además de dirigir a la selección de Montenegro, son algunos de sus equipos. Además, de coleccionar diversos títulos, Íñiguez también ha participado en varias Final Four.

El gerente de Perfumerías Avenida, Carlos Méndez, quiso dar la bienvenida al nuevo entrenador pero también acodarse del anterior: “Quiero reconocer su gran trabajo y sus resultados a nivel deportivo. Roberto Íñiguez es absolutamente conocido por toda la afición de baloncesto europeo y español. Una persona que estamos intercambiando ideas y se puede definir como una persona tremendamente trabajadora. Intentaremos que sea un proyecto de larga duración y para el club es un honor tener a un entrenador de este nivel. Recio y yo creemos que es la persona ideal para este nuevo proyecto”.

Además, el propio Carlos Méndez explicó que va a ser una temporada complicada en lo económico. “El club sale en este estado de letargo por la pandemia y va a ser una etapa distinta. No sabemos cómo van a ser las reglas del juego. Es complicado planificar cómo va a ser la competición, la Euroliga, cuánto va a durar, si va a haber WNBA… Tampoco sabemos cómo va a quedar nuestra sociedad económicamente y necesitamos el apoyo institucional y de nuestra Marea Azul”, finalizó.





Posteriormente, Roberto Íñiguez dio sus primeras palabras como nuevo técnico de Perfumerías Avenida.

Primeras palabras como perfumero. “Me gustaría estar ahí y se me hace raro hacer esta rueda de prensa en esta situación. Si tuviese que decir lo que siento como entrenador es que estoy muy contento. Tengo felicidad plena porque ser entrenador de Perfumerías Avenida es algo muy importante por lo que representa el equipo, el club y la gente que está alrededor. Tienen una afición ejemplar y representan a una ciudad maravillosa. Es lo más importante que quiero decir hoy”.

Próxima campaña. “Es una situación complicada. Sé que nuestro presidente y su familia tienen una situación complicada. A mí me supone una responsabilidad muy grande y un reto muy grande. Me motiva más y me inspira más. Entiendo la situación y me motiva hacer mi máximo trabajo. Tenemos que trabajar y tener mucho compromiso. Es una situación complicada para todos y espero que el baloncesto sea un motivo de alegría y unión”.

Contactos con Perfumerías Avenida. “La primera reunión que tuve con el club fue hace dos años. Fue una toma de contacto para el futuro. Pero nunca se llegó a dar el caso. Ahora, el club ha decidido cambiar el proyecto y la idea. Llegamos a un acuerdo y es así de sencillo. Ha sido positivo que haya conocido durante este tiempo a Carlos y Jorge”.

El club. “No tengo que definir yo a Perfumerías Avenida. Es un orgullo muy grande y una responsabilidad muy grande. Solo quiero hacer mi mejor trabajo y con toda la humildad dejar mi experiencia para beneficio de Avenida. Quiero que el club quiere seguir mejorando y por eso hemos cerrado esta relación. Perfumerías avenida es un club especial; mucho por la gente. Cualquier entrenador quiere entrenar ahí”.

Sus ideas en la pizarra. “Hay cosas que no me gustaría cambiar. Por ejemplo la intensidad o luchar hasta el último momento. Son principios del equipo. Evidentemente hay cosas que me van diciendo los años como por ejemplo la mejora de las jugadoras. Seguro que vamos a tener un equipo muy joven. Para mí es joven de 25 o 26 años. Vamos a trabajar mucho la mejora de las jugadoras y que sea un proyecto de futuro para el club”.

Economía del equipo. “Para bien o para mal, Perfumerías Avenida es un club familiar y hay una dependencia para la familia Recio. El baloncesto tiene que ser un complemente y hay que ayudar a esa familia. No creo que tengamos que ser un peso, sino que dentro de sus posibilidades me intenten dar el máximo de medios. Evidentemente, no va a ser un máximo como otros años. Hay otros equipos que, incluso, tiene equipos cerrados”.

Coge el testigo de Ortega. “Ni me quiero comparar con Miguel Ángel ni con nadie. Pero lo digo con respeto. Lo que ha hecho Miguel Ángel es impresionante. Lo que creo es que tenemos que mirar para adelante y hacer el mejor trabajo posible. Yo solo tengo un miedo y es preparar bien el entrenamiento, que las jugadoras me hagan una pregunta y les pueda dar una respuesta. También le tengo mucho respeto a lo que hizo Lino, Alberto o Lucas Mondelo”.

¿Los títulos se ganan dentro o fuera? “Todo influye. Una fase de la temporada se construye antes de empezar la temporada. Solo he dado una charla, porque me apetecía descansar. La única charla que he dado es lo que pasa fuera de la pista. Eso te lo va dando la experiencia, el fracaso, los errores… puedes ser muy buen entrenador en la pista y puedes fracasar. Ya no vale con motivar, tienes que liderar. En Sopron es donde más he rozado de que estoy consiguiendo lo que quiero, que ha rozado la excelencia. Eso es lo que me gustaría intentar en Salamanca”.

Nivel de la Liga. “La Liga Femenina creo que está evolucionando muy bien. Están volviendo más jugadoras y los equipos tienen más nivel. Solo hay que ver el equipo de Girona o el de Valencia, que puede tener el presupuesto más alto. Después de una pequeña crisis, se está volviendo a recuperar el nivel. Espero que esta situación no corte eso y que salgamos más fortalecido”.

Euroliga. “Para mí la Euroliga es una competición que me gusta mucho. Me parece que es la más dura del mundo y la más larga. No creo que haya que quemar al equipo o al club. No quiero que mi amor por la Euroliga nos reste ningún esfuerzo en liga. Necesitamos tiempo para construir las bases y ser un equipo que opte a cosas. Yo no puedo prometer nada ni soy ningún Mesías pero tengo experiencia en Euroliga”.





Confección de la plantilla. “Me gustaría ser socio, con lo que lleva esa palabra, de Carlos y Jorge. Creo que debemos estar muy unidos y convencidos, igual con menos medios hay que hacer lo mismo o más. Tenemos que acertar. Ahora tienes que tomar decisiones muy importantes y tienes que aceptar. Tenemos que hacerlo juntos”.