​Diego Hernansanz: “Todavía no he hablado con Luaces”

El nuevo director deportivo de Unionistas, Diego Hernansanz, atendió a SALAMANCA24HORAS para explicar cómo han sido sus primeros días en el club. El propio director deportivo ha especificado que aún no ha hablado con Luaces y que no moverá nada hasta que hable con el técnico vasco. Además, también se refiere a la posibilidad de una posible oferta por Álvaro Romero y deja claro que su esquema favorito es el 1-4-3-3.

¿Cómo han sido sus primeros días en Unionistas y qué pasos ha dado? “Han sido días de mucho ajetreo y con estrés. Es una novedad para mí. Fue el jueves y hoy es miércoles. Estos tres últimos días muy bien. La gente del club es muy educada, sana y con ganas de currar. He organizado la secretaría técnica para tener conocimiento y conocer a la gente del club. Ha habido ofrecimientos y todo lo he remitido al correo electrónico. Mario García y Antonio Paz me van a ayudar en el club. Garcy también nos va a echar una mano en la secretaría técnica. En el tema del cuerpo técnico aún no he entrado”.

¿Ha conversado ya con Jabi Luaces? “No he hablado con Jabi. No sé si podrá hoy. Creo que estaba el club intentando localizarlo y no ha podido hacerlo. Quiero conocerlo antes. No puedo dar una opinión sin conocerlo. Es una obligación y una responsabilidad que nos conozcamos. Yo hablo con entrenadores todos los días, como llevo haciendo los últimos días. Esta mañana he hablado con un entrenador como amigo, no un tema de interés”.

¿La opción de Ángel Sánchez es real? “Cuando se tome la decisión de Luaces se pasará al siguiente punto. Lo primero es hablar con Jabi Luaces”.

¿Cuánto se va a dilatar la opción del nuevo entrenador? “Sin prisa pero sin pausa. Hay que conocer a Jabi. Llevará un tiempo. Da igual dos días más o dos días menos. El tiempo ahora no nos puede hacer precipitar. Creo que es importante que Jabi Luaces conozca a Diego. Hablaremos de fútbol y de ideas. Creo que tiene que haber feeling entre esas dos personas. Ahora mismo, no puedo decir si lo hay porque nunca hemos hablado”.

¿Ha trasladado ya a los jugadores con contrato su interés por rebajarle los sueldos y ajustarlos a la nueva situación económica? “Lo mismo del otro día. Primero entrenador y a partir de ahí se toma decisión”.

Hay jugadores que acaban contrato con el club que están a la espera de conocer su futuro. ¿Ha mantenido contacto con alguno? “Más de lo mismo. Hasta que no esté el entrenador, todas las llamadas sobran. Entre unas cosas y otras no hemos podido adelantar nada del entrenador”.

Si llega una oferta por Álvaro Romero, ¿saldría? “Habría que hablar con la directiva y con el club. A mí el representante de Romero sí me llamó el otro día. Si llega una oferta por un futbolista. A la hora de esta gestión, la directiva tiene mucho que opinar. Yo también diré la mía”.

Puso el nombre de Samu Diarra en su primera comparecencia ante la prensa. ¿Se plantea pedir una cesión a la Cultural? “Depende del entrenador. Mario es un gran portero también y son muy diferentes. Dependerá del entrenador”.

1-4-3-3. “Es el esquema que más me gusta. Pero yo me adapto a cualquier esquema. Creo que, para la Segunda B, es un esquema muy bueno. Yo no soy el que hace alineaciones. ¿Me preguntas por De la Nava? Mañana viene un entrenador que me diga De la Nava y diez más y yo encantado. Una cosa es mi idea como aficionado al fútbol y otra cosa es lo que el entrenador decida”.

¿Qué es lo que más ha aprendido en Unionistas en estos primeros días? “La calidad humana de toda la gente, el trato que estoy recibiendo. Es un club muy sano”.