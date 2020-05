Carbajosa solicita a la Junta modificar la franja horaria del paseo de los menores de 14 años para evitar el calor

Por la vía de urgencia, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Carbajosa ha presentado una moción en el pleno ordinario celebrado telemáticamente, en la que se insta a la Junta de Castilla y León a modificar la franja horaria del paseo de los niños, establecida de 12.00 a 19.00 horas, debido a las altas temperaturas. El PP propone adelantar dos horas el permiso para la salida -a las 10.00 horas- y retrasarlo otras dos -hasta las 21.00 horas-.

La moción, apoyada por los grupos Ciudadanos y PSOE, que también llevaban al pleno ordinario un ruego en el mismo sentido, solicita a la Administración regional que se autorice el paseo de los menores de 14 años antes del mediodía y pasadas las 19.00 horas por la llegada del calor.

Agrio debate entre PSOE y el popular Ángel Manso durante la moción presentada por el Grupo Socialista en la que solicitaba poner en marcha medidas para compensar a los usuarios del transporte metropolitano el gasto anticipado que tuvieron que realizar con los abonos, o cualquier otra modalidad para usar este tipo de transporte, y que no pudieron utilizar ni consumir con motivo de la suspensión del servicio por el estado de alarma.

La moción socialista, también presentada por el PSOE en otras localidades del alfoz, contó con el respaldo de Ciudadanos y con el voto en contra del PP. El Grupo Socialista argumentaba que han sido muchos los ciudadanos que, con abonos mensuales o de otro tipo, no han podido consumir o utilizar el dinero o el gasto que desembolsaron para ello.

"No queremos ahogar a la empresa de transporte, esta línea no es deficitaria desde hace mucho tiempo, calculen esos costes a ver si tienen que repercutirse o no", manifestó la portavoz socialista Sara Sánchez. Por su parte, Ángel Manso mostró su preocupación por la posible pérdida de puestos de trabajo en la empresa de transporte metropolitano, manifestando la importancia de este servicio para los vecinos de Carbajosa. Dirigiéndose a la portavoz socialista, manifestó que "pedía algo muy grave, porque no podemos quitar liquidez a las empresas cuando la Junta quiere salvarlas".

Durante el pleno, el alcalde realizó un balance de las actuaciones municipales ejecutadas desde el inicio del estado de alarma, el 15 de marzo. Pedro Samuel Martín explicó que el Ayuntamiento ha ayudado a 39 familias de la localidad, que tenían problemas económicos.