​Confirmado: ninguna zona de Salamanca pasará a Fase 2 este lunes

Toda la provincia de Salamanca continuará en Fase 1 el próximo lunes. A pesar de las primeras posibilidades que surgieron la semana anterior, lo cierto es que ya se venía barajando la posibilidad de que ninguna de las zonas básicas de salud de la provincia cambiara de fase.

Así lo adelantó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en rueda de prensa el pasado domingo y lo ha venido recalcando a lo largo de esta semana la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Este jueves, el Ministerio de Sanidad, que continua con la ronda de reuniones bilaterales entre Gobierno y CCAA para avanzar en el Plan de transición hacia una nueva normalidad, ha confirmado que Castilla y León solamente ha solicitado el cambio de fase para la comarca leonesa de El Bierzo. De esta, y según Sanidad, se abre ahora un proceso de análisis y estudio de la documentación técnica enviada.

Explicación de Casado para solicitar el cambio de fase en determinadas zonas

“La Fase 2 tiene sentido siempre y cuando no limitemos la movilidad dentro de la provincia, porque si tenemos varias en 2 y en 1, podemos llegar a penalizar la movilidad dentro de la provincia. A veces hace que mantener en Fase 1 no sea perjudicial”, explicaba. Además, planteaba que la zona básica de salud es la herramienta fundamental para hacer la vigilancia y el control en caso de una reescalada y no penalizar a toda la provincia, como podría ocurrir en el caso de Salamanca.

Sobre el tiempo entre fase y fase que el Gobierno ha anunciado que valora reducir de 14 a 7 días, Verónica Casado consideraba que “el tema de los 14 días no es caprichoso, es el tiempo que se ve en el que sucede algo o no”. Por eso, al tratarse de un criterio epidemiológico, “no encontramos razones para acelerar esa fase”. “Todavía no he escuchado las razones epidemiológicas y sanitarias para acortare la fase de 14 a 7 días”, concluía.