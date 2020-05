​Sergio Arribas, sobre el nuevo director deportivo de Unionistas: “Parece una persona cercana y, por lo que he escuchado, trabaja bien”

Sergio Arribas firmó el pasado verano por el Villarrubia tras una gran campaña con el Alcobendas Sport (de la Tercera madrileña). Incluso, fue visto en directo por varios directores deportivos del fútbol charro en su eliminatoria ante el Zamora.

Arribas ha participado en todos los partidos de esta campaña con el Villarrubia (20 de ellos como titular) y ha jugado casi dos mil minutos con el equipo manchego.

Ahora, atiende a SALAMANCA24HORAS para explicar su año, cómo es Diego Hernansanz o sobre qué pasará en su futuro.

Temporada en el Villarrubia. “Yo fiché en agosto y tuve alguna oferta de Madrid. Me llamaron y decidí ir a Segunda B. Éramos un recién ascendido y el objetivo era la permanencia. Nos costó conseguir la primera victoria. Antes de empezar la segunda vuelta, el entrenador cambió la forma de jugar y en casa fuimos un fortín. Fuera planteábamos el partido de otra forma, para robar el balón y que no nos intimidasen. Fuera empezamos ganando en campos como Mérida y Sanlúcar y hemos empatado mucho”.

Titular en 20 partidos. “Llegué tarde al equipo pero en la pretemporada lo hice muy bien. Estoy contento porque he jugado muchos partidos. Soy un jugador de banda muy rápido pero no el típico extremo que rompe, me gusta mucho asociarme y jugar por dentro para dar el último pase”.

Diego Hernansanz. “La verdad que le he visto un par de veces. En pretemporada sí que estuvimos hablando un rato. Parece una persona cercana y, por lo que he escuchado, trabaja bien”.

Futuro. “Acabó el contrato y ellos tienen la propuesta para que yo continúe allí”.

Sonó para Unionistas el año anterior. “Me acuerdo que jugamos contra el Zamora y sí que es verdad que llegaron ciertos rumores de la gente de Salamanca. Pero en verdad fue más rumor que una oferta”.

Segunda B Pro. “Estamos todos un poco desconcertados. No sabemos lo que va a pasar aún. Todavía tienen que va a decir cómo van a ser los grupos, qué equipos van a subir de Tercera…”.