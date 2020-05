​David García asume que el objetivo del Salamanca CF UDS es estar en Liga Nacional

David García ha asumido las riendas del primer equipo juvenil del Salamanca CF UDS. El entrenador salmantino no se esconde y sabe que el objetivo es el ascenso.

Llegada a la base del Salamanca CF UDS. “Estoy ilusionado por volver a recuperar la pasión por el fútbol. Este último se había perdido un poco. Se puso en contacto Carlos Valverde conmigo y me preguntó mi idea para el próximo año. Al día siguiente me volvió a llamar y me ofreció el Juvenil A. Me reuní con él y me gustó la idea”.

Objetivo Liga Nacional. “Llevan un par de años intentándolo. Vamos a intentar que este año seamos capaces de conseguirlo”.

Carlos Valverde como director de cantera. “Le veo que tiene claras las cosas y muy cercano. Mucho contacto”.

Estabilidad. “Me gustaría estar tres, cuatro o diez años en algún club. Sobre todo, si sale la oportunidad de tener esa continuidad en un equipo con una categoría más semiprofesional”.