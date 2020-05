La Guardia Civil investiga por tentativa de homicidio el corte de frenos de un vehículo en un garaje de Villamayor

Pertenece a una pareja a la que también le rayaron este coche y otro: "No sabemos quién lo ha hecho, no hemos tenido problemas con nadie"

Un coche rayado y con los frenos parcialmente cortados y otro, rayado. Así aparecieron los dos vehículos de una pareja de Villamayor en el garaje comunitario del edificio en el que residente.

La Guardia Civil investiga "por tentativa de homicidio" y recaba pruebas para dar con el autor o autores de lo ocurrido el pasado sábado en Villamayor, tras encontrar una pareja los dos vehículos de su propiedad rayados y, uno de ellos, con los frenos parcialmente cortados.

En el garaje comunitario del edificio donde residen, cuyas puertas de acceso no han sido forzadas, la pareja propietaria de los coches se encontró con los dos vehículos rayados y el corte parcial de frenos en uno de ellos. "No sabemos quién puede haber sido, está denunciado en el cuartel de Santa Marta, no hemos tenido problemas con nadie para que nos hagan esto".

La afectada asegura que ese día no lo utilizó pero, de hacerlo, se hubiera jugado la vida. "Cuando lo hemos sacado del garaje para que lo llevara la grúa, las dos primeras veces frenó, en la tercera tuvimos que hacer uso del freno de mano eléctrico".

Como ha explicado la propietaria, en otras ocasiones, en el mismo garaje, han aparecido más vehículos dañados exteriormente -arañazos en la carrocería- "pero no es lo mismo que te corten los frenos como nos han hecho a nosotros", lamenta.

Ahora, la investigación se centra en los autores y en cómo accedieron al garaje porque, como asegura, las plazas pertenecen exclusivamente a los vecinos de los dos bloques.