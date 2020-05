Patxi López pide disculpas por haber permitido expresiones "innecesarias" en la gresca de Iglesias y Vox

"No he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión", ha aseverado el exlehendakari antes del inicio de la comparecencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, en esta comisión

El presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras el coronavirus del Congreso, el socialista Patxi López, ha pedido disculpas por haber permitido "algunas expresiones y comportamientos innecesarios" en la gresca protagonizada en la sesión matutina de este órgano entre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

"No he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión", ha aseverado el exlehendakari antes del inicio de la comparecencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, en esta comisión. Un par de horas antes, Espinosa de los Monteros había abandonado foro en protesta por las palabras de Iglesias asegurando que a Vox le "gustaría un golpe de Estado".

Ante la primera protesta de Espinosa de los Monteros, López ha llegado a decir que algunos "tienen la piel muy fina" y ha explicado que la libertad de expresión consiste en que cada cual diga lo que quiere decir y en que los demás oigan cosas que les disgustan. Eso sí, después ha acabado invitado a Iglesias a rectificar sus palabras si quería, como le había pedido el portavoz de Vox.

NO ES LO QUE SE ESPERA DE NOSOTROS

Según ha explicado al inicio de la sesión vespertina, si bien "todo es interpretable, valorable y opinable", "algunas de las expresiones y comportamientos" que se han visto durante la comparecencia de Iglesias han sido "innecesarios". Sobre todo, ha apuntado, porque eso "no es lo que esperan" los ciudadanos de sus políticos en general y de esta comisión en particular.

López ha defendido que la Comisión de Reconstrucción "tiene la obligación" de dar soluciones a las necesidades actuales y ha llamado a sus señorías a asumir que no es un órgano ni para "insultar" ni para "atacar", sino para mejorar la vida de los que han sufrido, sufren y sufrirán las consecuencias de la pandemia. "Ruego a todos que nos pongamos a trabajar, que es lo que necesita este país", ha concluido López, no sin mostrar su alegría por ver de nuevo en la comisión a Espinosa de los Monteros.

El portavoz de Vox no ha querido desaprovechar la ocasión para aceptar las disculpas del que fuera presidente del Congreso, al que ha agradecido el gesto, y se ha mostrado seguro, no sin ironía, de que también el vicepresidente Iglesias "pronto" haga lo propio y retire la imputación de un delito a Vox. "Lo que importa es que nos pongamos a trabajar", ha querido zanjar Patxi López.