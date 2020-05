Visibilizar la esclerosis múltiple y apoyar a las personas afectadas, el objetivo del Día Mundial de la enfermedad

Este sábado 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que este año quiere poner en valor la importancia de las conexiones y las redes de apoyo como herramientas para derribar el aislamiento social y la soledad ante la enfermedad.

‘Me conecto, nos conectamos’ es el lema elegido con el propósito de que nadie se enfrente en soledad a la esclerosis múltiple y de acercar y conectar a la sociedad, en tiempos de distanciamiento por el COVID-19, con las personas que viven en primera persona esta enfermedad neurológica.

Para promover esta conexión, Fundación Esclerosis Múltiple Madrid (FEMM), junto a Esclerosis Múltiple España de la que es miembro, lanzan en redes sociales, hasta el sábado, una acción simbólica dirigida a quienes quieran enviar sus mensajes de apoyo a las personas afectadas y a sus familias. Lo harán acompañándolos de una foto que incluya el gesto solidario de manos (las propias o junto a la de otra persona) haciendo “el corazón de la esclerosis múltiple” y añadiendo el hashtag #ConexionesEM También puede acompañarse el mensaje de apoyo con un gif descargable del gesto ya disponible en diamundialem.org.

Corazones conectados por la esclerosis múltiple

“Queremos que la acción llegue a todos los públicos, conozcan o no la enfermedad, y animarles a participar inundando las redes sociales de ‘corazones conectados’ en estos momentos donde el apoyo social se hace aún más necesario” comenta Carmen Valls, directora de FEMM. Según ella “para nosotros es fundamental continuar visibilizando una enfermedad que afecta a más de 55.000 personas y familias en nuestro país, la mayoría mujeres, y que es considerada primera causa de discapacidad no sobrevenida entre la población joven. Y acciones como esta nos permiten llegar a personas que no la conocen y que pueden empatizar y conectar con lo que supone vivir con una enfermedad neurológica de síntomas invisibles”.

Encuentro online sobre #ConexionesEM

La iniciativa se compartirá también esta tarde en el marco del evento online #ConexionesEM, junt@s construyendo el futuro Un encuentro organizado por Esclerosis Múltiple España y el movimiento asociativo en el que participarán profesionales y personas con esclerosis múltiple para tratar información relativa al COVID-19, bienestar físico y emocional, y avances en tratamientos, entre otros.