Óscar Castañeda confirma su candidatura a presidir la Federación de Baloncesto de Castilla y León

Óscar Castañeda ha presentado su candidatura a las elecciones a la presidencia de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, toda vez que la Comisión Gestora ha iniciado el proceso electoral.

Castañeda es leonés de nacimiento (Sahagún, 1955) y vallisoletano de adopción. Prácticamente toda una vida dedicada al baloncesto. Entrenador Superior de Baloncesto. Co-fundador del Maristas CB Valladolid en 1977. Durante 4 años (1984-1988) ejerce como director técnico de la vocalía de zona 4-Valladolid (aún no existían las Federaciones autonómicas). En 1990 entra a formar parte de la Junta Directiva de FBCyL. Entre 1993 y 1997 ejerció como director de cantera de CB Valladolid. Durante tres mandatos (2004-2016) ha sido miembro de la Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto por el estamento de entrenadores. Desde 1992 y hasta 2019 ha sido Director de la Escuela de Entrenadores de Castilla y León. Entre 2016 y 2019, nombrado vicepresidente primero de la FBCyL y, desde 1992 hasta la actualidad, presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de entrenadores de baloncesto.

Hace unos meses, cuando el anterior presidente Carlos Sainz Esteban, tristemente fallecido el pasado 17 de marzo, comunicó a su junta directiva su intención de no presentarse a la reelección (algo que ya había hecho constar en la Asamblea General de 2016 cuando resultó reelegido), Óscar Castañeda anunció a los directivos su intención de presentar su candidatura de cara a las elecciones a presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León que debían celebrarse este año. Ahora, iniciado el proceso por la comisión gestora de FBCyL, Castañeda hace pública su intención.

¿Qué le hace presentarse a candidato para presidir la FBCyL?

Estoy realmente ilusionado con poder aportar mi granito de arena al crecimiento del baloncesto en Castilla y León. Creo que mi situación personal y profesional en este momento me permite dar este paso. Durante más de tres décadas he adquirido una experiencia y un conocimiento del funcionamiento federativo que me hacen pensar que puedo ser un digno candidato. También importante para tomar esta decisión son las muestras de apoyo que estoy recibiendo por parte de infinidad de clubes, entrenadores y árbitros y el hecho de que la totalidad de Delegados Provinciales, los responsables del Área Técnica, el presidente del Comité Territorial de Árbitros, el tesorero y el vicepresidente de FBCyL me hayan mostrado su respaldo y apoyo, algo que sinceramente agradezco a los que durante estos últimos años han sido mis compañeros en la Junta Directiva.

¿Será un candidato continuista o cree que hay que hacer borrón y cuenta nueva?

Sería incoherente e injusto si no valorase la labor de Carlos Sainz como presidente y de todas sus juntas directivas. Yo soy parte de los éxitos y errores que se hayan cometido en la Federación durante estos últimos años. Mi máximo reconocimiento y respeto a la labor de los empleados de la Federación. Su trabajo e implicación han sido imprescindibles para alcanzar el nivel al que se encuentra hoy nuestra Federación. Cuento con todos ellos en esta nueva etapa. De hecho, ya he manifestado personalmente mi total confianza y mi deseo de que continúe al gerente, que será pieza clave en mi proyecto si resulto elegido. Obviamente mi intención es mantener las cosas que se estaban haciendo bien, que eran muchas, y aportar ideas nuevas que nos ayuden a crecer, consciente de que se avecinan tiempos difíciles y que obviamente esto dificultará mucho acometer algunos proyectos que tengo en mente, pero lo intentaremos.

¿Nos puede anticipar algo de proyecto para estos cuatro años?

Evidentemente presentaré mi proyecto con todo tipo de detalle a los asambleístas y ellos serán los primeros en conocer mi programa para estos próximos cuatro años, pero sí que puedo anticipar que mi propuesta pivotará en los siguientes pilares:

- Inclusión. Quiero una Federación unida, donde todos los estamentos y todas las provincias se sientan representadas e importantes. Respecto a los entrenadores, esencial que la JCyL solucione la problemática con las titulaciones derivada de la publicación de la nueva Ley del Deporte. Fundamental será crecer en el número de árbitros. Ese ensanchamiento de la base nos permitirá atender correctamente las competiciones y sin duda nos permitirá mejorar también en calidad, logrando más ascensos a categorías nacionales.

- Clubes y Competiciones. Me consta que es muy difícil y que se ha trabajado duro, pero hemos de seguir trabajando para que nuestras competiciones nos permitan crecer en cantidad y calidad. También hemos de hacer crecer la figura del club, como eje sobre el que ha de pivotar la Federación. Me gustaría tener más clubes y ayudar a los que tenemos para que mejoren sus estructuras.

- Mujer. Sé que es complicado, pero para mí resulta casi obsesivo intentar atraer más mujeres a nuestro deporte. Retrasar la edad de abandono de las jugadoras y contar cada vez con más entrenadoras, árbitras, oficiales de mesa y directivas es una de mis prioridades.

- Alianzas. Considero importante mantener una comunicación y relación fluida con colaboradores, administraciones públicas, resto de federaciones autonómicas, proveedores y, por supuesto, también con la Federación Española a cuyo presidente, Jorge Garbajosa, ya he comunicado personalmente mi intención de presentarme a estas elecciones.

¿Qué hará nada más salir elegido presidente?

Soy totalmente consciente de la problemática que asola en este momento a los clubes de la región, por lo que estudiaré con responsabilidad y atendiendo a las consideraciones del área económico-financiera que garanticen no poner en peligro la estabilidad económica de la Federación, qué medidas podemos implementar para ayudar a los clubes en esta difícil situación a la que nos ha abocado la crisis del COVID-19. Otro aspecto que me parece oportuno sepan todos los asambleístas, y aunque ya lo anticipo ahora lo comentaré durante el proceso electoral, es recordarles que, aunque nuestros estatutos lo permiten, yo no cobraré por desempeñar el cargo de presidente. Soy totalmente favorable a la profesionalización de las federaciones y hemos de estudiar si conviene incluso reforzar algún área de trabajo dentro de la Federación, pero yo no cobraré por el desempeño de mi cargo.

¿Por qué va a pedir el voto a los asambleístas?

Tengo confirmada la incorporación a mi proyecto de personas de nuestra región de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, muy capaces, que me van a ayudar a desarrollar un modelo de gestión muy ilusionante, incluso en un entorno tan difícil como el que se presume. Siempre sin perder de vista la unidad y la integración, que, como ya he comentado, serán los pilares sobre los que se sustente todo nuestro proyecto.