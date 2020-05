​Jorge García del Río: “No he hablado con el club sobre si me gustaría ser el entrenador del filial para la próxima temporada”

Jorge García del Río ha sido segundo, primer y segundo entrenador del filial del Salamanca CF UDS durante la pasada temporada. El salmantino sigue a la espera de conocer qué decide el club con su figura la próxima campaña.

Valoración del año. “Para mí, ha sido un año muy positivo. Llegué como segundo y conozco a Pablo muy bien. Vine a aprender y a coger experiencia en la categoría. Nunca había trabajado con senior. Enseguida te ves como primero y he estado también muy a gusto. En las dos fases he estado cómodo. Cuando volvió Pablo tampoco cambió nada. Se hizo de manera natural el cambio de roles”.

Pocas noticias del club. “Tengo noticias de que hay que esperar. Lo último que he hablado es que, de momento, no hay nada decidido sobre mi figura. Yo he estado a gusto este año y contento”.

Futuro. “Si se decide que no continúe, no habrá problema. A mí me gustaría seguir en Salamanca porque es difícil salir en el mundo del fútbol. Con Pablo he trabajado muy bien de segundo y no sería una sorpresa que si me sale la oportunidad de seguir trabajando con él, me gustaría. No he hablado con el club sobre si me gustaría ser el entrenador del filial para la próxima temporada ni de ningún rol”.