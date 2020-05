El alcalde de Lumbrales solicita encarecidamente a la consejera de Sanidad el pase a fase 2 de su zona básica de salud: "Llevamos tres semanas así cuando hay territorios en España que sólo van a estar siete días en fase 1"

El alcalde de Lumbrales, Carlos Pedraz, ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Junta que pidan, "por favor y encarecidamente" al Ministerio de Salud que la zona básica de salud de Lumbrales pase a la fase 2 de desconfinamiento.

"Llevamos ya tres semanas largas de fase 1, ya que fuimos una de las 26 zonas básicas que entró primero en fase 1 cuando toda la Comunidad estaba en la fase 0, y ahora que toda Salamanca se encuentra en fase 1 desde el Gobierno estimaron oportuno mantenernos en la misma fase", explica el alcalde a SALAMANCA24HORAS, indicando que "creemos que esa vara de medir no se ha aplicado al resto de España por igual, ya que tenemos el caso de Cataluña donde se ha permitido que diversas áreas de salud tengan una fase y otras, otra. Incluso no vemos normal que, dentro de nuestra propia Comunidad Autónoma, se permita que El Bierzo pase a fase 2, ya que aunque tenga unas particularidades históricas o no, no deja de ser un territorio que se engloba dentro de la provincia de León, como Lumbrales se engloba en la provincia de Salamanca", afirma el primer edil de Lumbrales.

El alcalde afirma que en su pueblo y en su comarca "se han hecho las cosas bien". "Hemos mantenido a raya al virus, implementando medidas y pautas de seguridad, haciendo decretos y lanzando rogativas a los vecinos. Y por supuesto, por parte de todos los vecinos de la comarca cumpliendo a rajatabla todo lo que se venía diciendo tanto desde las autoridades locales como de las entidades sanitarias autonómicas y nacionales; y no es de recibo que nuestro territorio permanezca un mes en la fase 1 cuando hemos visto que va a haber territorios que sólo estén una semana en fase 1", indica tajántemente el alcalde Pedraz.

"Por ello, pedimos a la Junta de Castilla y León que vuelva a elevar la petición al Ministerio de Sanidad porque no puede ser que la comarca de salud de Lumbrales, con cero contagios por PCR, con cero contagios al menos en los últimos 21 días y con cero contagios en sus residencias siga manteniendo la fase 1", ha finalizado el máximo dirigente del municipio.