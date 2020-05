​Javi Hernández, un año de aprendizaje en Unionistas: “Es un año que te sirve para aprender a nivel mental”

El cancerbero abulense no ha tenido minutos durante la temporada y, aunque tiene contrato en vigor, está a la espera de hablar con el club

Javi Hernández llegó a Unionistas tras rescindir con el filial del Real Valladolid. El cancerbero abulense, en edad sub23, no ha contado con minutos pero sí es positivo y valora el año como “un aprendizaje”. A pesar de tener contrato, espera una llamada del club para que ambos den su versión de cara al futuro.

Sin minutos. “Es complicado no jugar y no tener esa oportunidad. Es un año que te sirve para aprender a nivel mental aunque no puedas llevarlo a cabo en los partidos”.

Psicología. “He aprendido mucho en el aspecto mental. Entrenar todos los días dando el máximo, aunque las cosas no salgan del todo bien, es lo que tengo que hacer. Soy muy joven, tengo que jugar, quiero jugar pero tengo que aprender de otros compañeros”.

Brais y Mario. “Son dos grandes compañeros y dos grandes porteros. Brais, que es con el que más tiempo he trabajado, tengo muy buena relación con él. Mario vino a aportar más titularidad y demostró que es un gran portero”.

Lo que más le ha sorprendido de Unionistas. “La afición es lo que más me ha sorprendido. Desde dentro es otro mundo. Es impresionante que estén allí donde vayas y en los momentos duros han sido capaces de ayudar al equipo”.

Contrato en vigor. “Ahora, con el cambio de Director Deportivo, no he hablado con el club. Imagino que irán poniéndose en contacto con nosotros”.

¿Valora una cesión? “No hemos hablado y ahora mismo está todo un poco parado. No llego a plantearme nada hasta que no hablemos el club y yo de lo que queremos ambos”.