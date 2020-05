La piscina municipal de Guijuelo no abrirá esta temporada "por responsabildad"

El Ayuntamiento de Guijuelo ha anunciado que la piscina municipal no abrirá esta temporada “por prudencia y responsabilidad social”, según ha destacado el alcalde, Roberto Martín. Además de la responsabilidad, la decisión ha sido tomada atendiendo a las medidas fijadas para la puesta en marcha de un servicio como este, que “son inasumibles”. En este sentido hay que tener en cuenta que la normativa vigente implica que el aforo permitido no puede superar el 30%, por lo que serían menos de 200 las personas que podría acudir a la instalación, con cita previa, sin olvidar las actuaciones requeridas en cuanto a los accesos, la utilización de vestuarios, la desinfección, etc.

El alcalde ha indicado que “ha sido una decisión muy difícil de tomar, muy consensuada y muy meditada, con todos los técnicos municipales y con el equipo de Gobierno por dos razones principales. El primero y más importante es la responsabilidad y la prudencia, porque debemos evitar las aglomeraciones de personas, y el segundo motivo son las medidas que nos anteponen para proceder a su apertura, que ahora mismo son inasumibles para nuestras instalaciones”. A lo que añadió que “es una decisión complicada, pero creo que apelando a la responsabilidad y a la prudencia de todos, es la decisión más acertada porque tenemos que velar por la seguridad de los guijuelenses, por el trabajo y por nuestra industria cárnica.”