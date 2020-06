La supresión del tren Lusitania por Salamanca revive “aquel enero de 1985 en que se nos cortó toda comunicación con el norte y el sur, ¿acabaremos aislados?"

Desde el sector ferroviario de UGT Salamanca intentarán movilizarse par que no sea tan fácil suprimir este trayecto

El pasado 26 de mayo, se conocía la noticia de que Renfe no prevé volver a poner en circulación su 'tren hotel' una vez reanude el tráfico ferroviario tras el estado de alarma, lo que podría así suponer la definitiva desaparición de este histórico servicio nocturno.

Desde el sector ferroviario de UGT Salamanca estan en desacuerdo con esta decisión de Renfe de eliminar el tren Surexpreso y Lusitania que unía nuestra capital con Lisboa y que tantos viajeros han utilizado a lo largo de los años. "Es revivir de nuevo aquel enero del 1985 en que se nos cortó toda comunicación con el norte y el sur, o el verano del 2019 con el cierre de la venta billetes. Por uno u otro motivo los salmantinos estamos condenados a perder comunicaciones y servicios ferroviarios, y sobre todo a nuestra juventud, abocada a salir de la ciudad para buscar empleo en otras limítrofes. Ahora toca también desconectarnos del oeste y del centro norte y de un país de la UE con el cual mantenemos unas estrechas relaciones y que siempre apostó por la frontera de Salamanca...¿acabaremos aislados?", han afirmado desde el sendicato

Del mismo modo, desde el sector ferroviario del sindicato, creen que la situación generada por el coronavirus no debe ser una excusa para reducir servicios de tranporte ferroviario y lucharán para que eso no suceda."Esperamos por parte de nuestras instituciones locales, regionales, partidos políticos, Cámara de Comercio, asociaciones de empresarios y sindicatos, que por el bien de los ciudadanos de Salamanca, seamos capaces de conseguir que no sea el ultimo viaje del Surexpreso y el Lusitania.

Desde UGT intentaremos, con los compañeros de los comités de Renfe y Adif, hacer movilizaciones para que no les sea tan fácil suprimirlo"