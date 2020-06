De turismo no, pero sí a visitar a un familiar: las limitaciones para viajar dentro de la provincia de Salamanca en fase 1

Incluso algunos lectores, a raiz de la noticia, trataron de pedir aclaraciones a algunos expertos e incluso al Ayuntamiento de Salamanca. De hecho, una cuenta de Twitter de IGC Salamanca, es decir la asociación Independientes Guardia Civil de la provincia, "corrigió" a este diario porque, según ellos, "dentro de la misma provincia si esta permitido moverse", aunque afirmaban que "comprendemos que tanta modificación nos lie bastante a todos".

La pregunta, entonces, es clara: ¿Se puede hacer turismo de fin de semana en Salamanca sin salir de la provincia pero desplazándose desde la capital a los pueblos? SALAMANCA24HORAS se ha puesto en contacto tanto con la Subdelegación del Gobierno en Salamanca como con la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia para solucionar el entuerto y ayudarnos, en este caso, a todos.

La respuesta de la Comandancia de la Guardia Civil es clara y va en contra de la "corrección" de la asociación de Independientes. "Turismo, como tal, no se puede hacer en una provincia en fase 1", indican. Pero con matices. "Se pueden realizar actividades permitidas que conlleven un desplazamiento. Es decir, se puede acudir a una cafetería o cualquier negocio hostelero, siempre en la terraza. También se puede desplazarse a otra localidad para visitar a familiares o a una segunda residencia. Pero si la duda es si se puede hacer una ruta en motocicleta con unos amigos para luego sentarse a merendar en el campo, la respuesta es no, no se puede", aseguran las mismas fuentes consultadas del Instituto Armado.

Pero claro, en el caso de que esos amigos, en lugar de comer en el campo, decidieran sentarse y consumir en una terraza, la situación cambia. "Si el motorista nos dice que no va a hacer una ruta, que se va a la sierra a tomar un café... como ves, se nos hace complicado controlar ahora mismo todas estas circunstancias establecidas". Las normas son las normas.

Por lo tanto, el desplazamiento se puede a medias. Un salmantino puede salir de la ciudad para ir a un hotel o a un restaurante. También puede ir a su segunda residencia o a visitar a familiares y amigos; pero no puede ir a hacer senderismo o a visitar el Pozo de los Humos si no es con una empresa de actividades que se dedique a organizar visitas. La merienda con el hornazo en el campo, por el momento, descartado si te pillan en el acto. El agente de la autoridad es posible que no te siga hasta el río para saber si vas a poner una manta y te vas a sentar allí. Los controles ponen el foco, especialmente, en los desplazamientos de personas de otras provincias.

"La palabra turismo, como tal, no está contemplada en la fase 1 de desescalada"

"La palabra turismo, como tal, no está contemplada en la fase 1 de desescalada", afirman taxativamente desde la Subdelegación del Gobierno en Salamanca. "Por poner un ejemplo, no puedo ir a La Alberca a dar un garbeo, pero sí puedo ir a ver a mi abuela, a comer a un restaurante o a alguna actividad programada por una empresa. Puedo ir a una casa rural u hotel, pero no al pueblo a dar una vuelta como tal", afirman a las preguntas de SALAMANCA24HORAS.

La pelota está, de nuevo, en la capacidad de los agentes de la Guardia Civil.