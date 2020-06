​Diez errores que no debes cometer si reservas vacaciones online

Ahora que muchos empiezan a planear las primeras vacaciones post-confinamiento es importante tener en cuenta una serie de consejos para no llevarse imprevistos en el proceso de reserva. Y es que incluso, simplemente por pequeños descuidos cometidos durante el proceso, el sueño de unas vacaciones perfectas puede terminar en problemas antes de pisar el destino.

La mayoría de las veces, estos errores son fácilmente evitables. La web de viajes baratos Holidayguru.es ha recopilado en una lista los diez errores más comunes que debes evitar para que la reserva de tus vacaciones este 2020 se realice sin problemas

1. Compara siempre los precios

No te conformes con la primera oferta que veas. Reservar vacaciones puede ser algo muy emocionante y es fácil dejarse llevar por el primer precio que encuentres. Comparar los precios de diferentes sitios web y proveedores hará que encuentres gangas que podías haberte perdido al llevarte por el primer impulso. Los blogs de viajes y metabuscadores son especialmente útiles cuando se busca el mejor precio.

2. Las recomendaciones son la clave

No mires sólo el número de estrellas de un alojamiento. Leer reseñas de visitantes anteriores para encontrar la opción más adecuada es algo en lo que merece la pena invertir tiempo. Normalmente, si un alojamiento tiene una cierta reputación (buena o mala) después de unos miles de comentarios, probablemente es porque algo ha hecho para ganárselo.

3. Revisa siempre tus datos

Asegúrate de no cometer ningún error al escribir tu nombre, tu dirección de correo electrónico, tu domicilio, etc. Hacer cambios después puede ser muy costoso, además de consumir mucho tiempo. Asegúrate de verificar que has seleccionado tus vuelos de salida y llegada en el orden correcto y en las fechas correspondientes.

4. Comprueba todas tus bandejas de entrada

Si no puedes ver la confirmación de una reserva en tu bandeja de entrada, mira siempre en la carpeta de correo no deseado. Asegúrate de que tu buzón de correo no esté completamente lleno, ya que esto también puede impedir que recibas nuevos correos electrónicos si se produce algún cambio en la reserva.

5. Navega por las páginas web con ojo

Comprueba siempre que no has marcado ninguna casilla que no se debe marcar, algo que es muy importante al hacer reservas desde un teléfono móvil. Los menús desplegables y los cuadros de información se pueden activar fácilmente al deslizar el dedo de manera incorrecta. No te dejes llevar por las prisas y pon todo el cuidado que puedas.

6. Reserva dentro de tus posibilidades

Asegúrate de verificar siempre las distintas opciones de pago para los diferentes paquetes vacacionales. Ten cuidado, por ejemplo, de no sobrepasar el límite de tu tarjeta de crédito si pagas por adelantado. Además, ten en cuenta que, si pagas por cuotas, los pagos se harán en la fecha requerida por la empresa.

7. Planea todos tus traslados

Si los traslados no están incluidos en el paquete de la reserva, asegúrate de conocer la mejor manera de llegar al hotel y todas las opciones de transporte local antes de ir. Nunca es divertido quedarse atrapado en un aeropuerto o pagar un taxi para llegar al hotel por no haber comprobado esta información previamente. Truco: Lee con detenimiento las opiniones de otros viajeros sobre el alojamiento ya que suelen recomendar formas de llegar a él.

8. Ten cuidado con las tasas extra

Consulta la página web del hotel o de la reserva para conocer las ‘Resort Fees’ antes de realizar el pago final. También debes tener en cuenta que, en algunos destinos, te cobrarán una tasa municipal o turística cuando llegues al hotel. Desgraciadamente, no hay forma de evitar esto, es simplemente la ley.

9. Ten en cuenta las políticas de equipaje de las aerolíneas

Si el equipaje no está incluido en la reserva de tus vacaciones, comprueba siempre la política de equipaje de la aerolínea. Pagar extra por exceder el límite de peso permitido es uno de los problemas más comunes. Y recuerda consultar siempre la información oficial, ya que las políticas de equipaje cambian a menudo.

10. Consulta las restricciones de entrada

Empezamos a saber vario de los países que abrirán sus fronteras a viajeros internacionales. Es fundamental consultar fuentes oficiales y tomar las medidas que en estos países se impongan. Unas vacaciones post-confinamiento son posibles si se sigue el sentido común y las normas del destino.

Con un poco de tiempo y precaución, la reserva de unas vacaciones online puede completarse sin obstáculos. Seguir las pautas anteriores puede ayudarte a no ser la anécdota de las reuniones familiares cuando se trate el tema de la reserva de vacaciones online. ¡Feliz viaje!