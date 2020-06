​Los conductores de los autobuses urbanos de Salamanca, indignados por la escasa desinfección de los vehículos y la falta de EPIs

A raíz de la noticia sobre el cumplimiento del protocolo STOP COVID-19, otorgado por la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente a Salamanca de Transportes, S. A., empresa que gestiona la flota de autobuses urbanos de la ciudad; sus trabajadores han querido mostrar a través de un comunicado su descontento por las carencias de esta empresa a la hora de llevar a cabo las labores de limpieza y desinfección de los vehículos.

Del mismo modo, estos trabajadores, aseguran que la empresa “no facilita ni guantes, ni gel hidroalcohólico para ningún trabajador” y que la última mascarilla entregada fue el 21 de mayo, a pesar de asegurar la empresa que “se da una mascarilla semanal”. Los mismos trabajadores han apuntado que “este acontecimiento no es la primera vez que ocurre puesto que los EPIS proporcionados a los trabajadores/as se dan a cuenta gotas”.

Situación actual de la limpieza de uno de los vehículos donde se puede apreciar una araña

En cuanto a la desinfección de los autobuses urbanos, estos trabajadores creen que “deja mucho que desear, puesto que únicamente se desinfectan barras, asideros, y el puesto del conductor. Este último solo por la noche no desinfectándose entre turnos de trabajo, ¿los asientos de los pasajeros no son importantes? No hay constancia de un registro a pesar de habérselo pedido expresamente a la empresa de cómo, qué, quién y cuándo se limpia y desinfectan los autobuses”, aseguran a través de este comunicado los trabajadores de Salamanca de Tranposrtes S.A.

Por otro lado, también recopilan una serie de cuestiones que creen que tampoco se están cumpliendo. “Nunca ha habido gel desinfectante para los usuarios, tampoco se ha colocado información sobre los asientos a usar para respetar la distancia de seguridad”. Del mismo modo, cuestionan algunas de las medidas de la empresa, “se ha colocado un plástico, restando la visibilidad del conductor y sin ninguna garantía de que ese medio proteja de nada, o, por el contrario, pueda infectar más; tanto a usuarios como a trabajadores. En cualquier caso, no hay homologación de dicha medida por lo que estaría incurriendo en una ilegalidad”.





Así mismo, aseguran que “se ha pedido desde el 13 de marzo la colocación de mamparas homologadas que protejan, tanto a usuarios como al conductor, del contacto que sufren a diario al acceder al autobús. De hecho, como medida provisional en lo que se adoptaran las medidas de seguridad e higiene se propuso la entrada por las puertas traseras comunicando Salamanca de Transportes al Comité de Empresa que el Ayuntamiento de Salamanca se oponía a tal medida y que los usuarios deberían hacerlo como siempre y pagar el billete”.





Por último, los trabajadores del transporte urbano de Salamanca, hacen una valoración final respecto al texto certificado obtenido por su empresa que detalla “Con la certificación STOP COVID-19, ACCM no garantiza que las organizaciones y espacios auditados se encuentren libres de virus, sino que se han tomado medidas coherentes para establecer las barreras que minimicen la propagación del coronavirus SARS-CoV-2”. Para ellos “tampoco se cumple esto, puesto que se podrían tomar y haber tomado ya muchas más medidas que las hasta ahora tomadas que son prácticamente nulas”