Castilla y León pierde más del 31% de ganaderos de leche en los cinco últimos años

Unión de Campesinos de Castilla y León, en el Día Mundial de la Leche, quiere poner en valor el gran trabajo que desempeñan los productores lácteos del país y evidenciar la crisis que atraviesa el sector lácteo que no levanta cabeza desde hace años, tras perder desde 2015 un 31,42 % de ganaderos de vacuno de leche en Castilla y León, por encima de la media nacional del 25,33%.

UCCL, tras analizar los datos disponibles sobre las entregas de leche de los últimos cinco años, quiere destacar cómo, desde 2015 en Castilla y León, se han dado de baja 450 ganaderos de vacuno de leche, pasando de 1.432 que había en 2015 a 982 en marzo 2020.

Asimismo, la organización pone en evidencia los bajos precios que viene percibiendo el sector, cobrando prácticamente lo mismo en el sector de vacuno de leche que hace 5 años, sin tener en cuenta los costes reales de producción de las explotaciones.

Casi 600 ganaderos menos de ovino de leche en Castilla y León

En este sentido, además de la leche de vaca, también la de oveja en Castilla y León ha visto reducirse sus profesionales en un 22,40 %, perdiendo casi 600 ganaderos, pasando de 2.572 en 2015 a 1.996 en marzo de 2020. Por lo que respecta al precio, es inferior, llegando a disminuir casi un 11 % en los últimos datos disponibles, a pesar de que los costes de producción se han visto incrementados considerablemente en los últimos años.

Y otros 47 menos de caprino

Por su parte, el caprino en España ha corrido mejor suerte y se han incorporado a la actividad 155 ganaderos en los últimos 5 años. También el precio ha crecido en un 19 %, pero sus productores no bajan la guardia.

No así en Castilla y León, que ha visto cerrar 47 explotaciones y el precio de su leche se encuentra 1,45% más baja que hace 5 años. UCCL insiste en que la gran concentración de la industria, sobre todo en determinados territorios, impide a los ganaderos vender a precios justos, al no tener con frecuencia alternativa para su leche. “España es un país deficitario y los precios que percibe el ganadero, además de estar un 5,54% por debajo de la media de la UE, no está para nada justificado” – critican desde Unión de Uniones. “Creemos que se ha aceptado esta situación como normal cuando no lo es para nada” – añaden.