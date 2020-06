Es un bulo: El Gobierno no ha instalado una app sobre el coronavirus para controlar tu móvil

Durante los últimos días, circulan varios mensajes a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales que alertan de que El Gobierno de España, Google y Apple han instalado en los teléfonos móviles una aplicación sobre el coronavirus con la que controlar y tener acceso a los datos de los usuarios. Se trata de un bulo.

Lo que han incluido, tanto Google como Apple, en las últimas actualizaciones de sus sistemas operativos para teléfonos móviles, Android e iOS, es un sistema de notificaciones que facilita la integración de aplicaciones que pueden instalarse o no, a decisión del usuario. No se trata de una app, sino de una API o, lo que es lo mismo, una herramienta para desarrolladores.

A través de esta tecnología, las autoridades sanitarias de cada país podrían encargar el desarrollo de una app que permita establecer los contactos que las personas han tenido con otras y, de esta forma, controlar la propagación del coronavirus. La instalación de esa aplicación sería, en todo caso, voluntaria por parte del usuario del smartphone.

Whatsapp, Facebook y Twitter se han llenado en la última semana de mensajes y vídeos que alertan sobre esta "intromisión" en los teléfonos móviles, que acusan a las compañías tecnológicas o directamente al Gobierno de España de espiar a los ciudadanos. La aplicación que realizaría el rastreo voluntario en España ni siquiera se ha lanzando aún.

The #COVID19 Exposure Notification technology we built jointly with @Apple is now available to public health agencies in support of their contact tracing efforts. Our goal is to empower them with another tool to help combat the virus while protecting user privacy.