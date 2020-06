Verónica Casado aclara que “la consulta telefónica no ha venido para sustituir a la presencial” y que no se van a cerrar los consultorios rurales

La consejera subrayaba que cuando sea el momento se volverá a pasar consulta presencial y, si es necesario, también se podrá utilizar la consulta telefónica de manera paralela. No obstante, apuntaba que “yo no sé si va a ser julio, agosto, noviembre o diciembre, va a depender de la situación epidemiológica”

Ante las quejas de este lunes del colectivo sanitario frente a los centros de salud para el regreso de las consultas presenciales, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, apuntaba que “no están cerrados los consultorios, los centros de salud ni los hospitales”. Uno de los requisitos del Ministerio de Sanidad para poder pasar de fase en la desescalada es mantener los circuitos covid y no covid en los centros sanitarios, por lo que subrayaba la importancia de mantener el protocolo de llamadas telefónicas para filtrar las atenciones.

No obstante, aclaraba que “la consulta telefónica no ha venido para sustituir a la presencial. Volveremos a la consulta presencial y, si es necesario, los pacientes podrán utilizar la telefónica”. Apuntaba que no conoce la fecha de esa vuelta: “no sé si va a ser julio, agosto, noviembre o diciembre”, ya que dependerá de la situación epidemiológica.

Hablaba además de los centros rurales que, según palabras de la consejera, siguen trabajando al igual que los centros de salud urbanos, especialmente por teléfono. Por eso, ante las preocupaciones de un posible cierre de estos centros, aseguraba que “no vamos a cerrar nada, simplemente queremos un filtro organizativo”.





Se refería a la petición del Partido Socialista de reabrir estos consultorios rurales para sentarse en la mesa de negociación de la reconstrucción sanitaria en la comunidad: “Es muy difícil entenderse cuando alguien no se sienta a hablar”. “Yo me comprometo a estudiar la situación actual de la comunidad de Castilla y León, sus necesidades, su organización y con todos los agentes poner en marcha la mejor sanidad que dé respuesta a las necesidades de los profesionales. Voy a escuchar todas las propuestas”, concluía.