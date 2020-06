​Piojo, Gallego y De la Nava lamentan la no continuidad de Jabi Luaces y aseguran que no han recibido ninguna llamada del nuevo director deportivo

Piojo, De la Nava y Gallego son tres de los pesos pesados dentro del vestuarios de Unionistas. SALAMANCA24HORAS se puso en contacto con los tres futbolistas para conocer cómo habían encajado la no renovación de Jabi Luaces y la situación con el nuevo director deportivo (del que todavía no tienen noticias).

Piojo. “Se llevaba mucho tiempo hablando de la renovación de Jabi y parece que ha sido un poco más larga. Creemos que Jabi ha hecho méritos para seguir con nosotros. No sé qué habrá pasado para que no llegasen a un acuerdo. Solo puedo darle las gracias por lo que ha hecho por nosotros: resucitó a un equipo que estaba hundido. Es Jabi quien nos comunica la noticia. Él quiso que no nos enteráramos con un comunicado. Todavía no he hablado con el director deportivo ni ninguna llamada ni ningún whatsapp. Imagino que con todo este tema, estará muy centrado en la búsqueda del entrenador. Estaré encantado de recibir su llamada. Ha venido, ha aterrizado y se tiene que poner al día. No sé si la palabra es echar de menos, pero sí tengo ganas de hablar con él y ponerle cara. No me gusta juzgar. Para mí, Ángel Sánchez ha sido un referente como compañero, es el más profesional que he tenido junto a Raúl Moreno (portero de la UDS). Todos los compañeros que tengo y que han pasado por sus manos, me han hablado bien de él. Para mí sería una opción muy buena para el banquillo para ver cómo trabaja”.

De la Nava. “Es una decisión que han tomado en el club y la verdad es que es difícil. No sé exactamente los motivos por los que lo han hecho. Nosotros hemos estado muy a gusto con él. Respetamos la decisión. Al principio nos costó un poco adaptarnos a él y a mí personalmente. Pero a la vista de los resultados, hizo un gran trabajo. Su papel no era nada fácil y cumplió con creces. El equipo estaba muy a gusto con él. Antes de que saliese la noticia, Jabi habló con los capitanes y luego a la plantilla. Quiso contárnoslo él antes de que nos enterásemos. Yo no tengo noticias del director deportivo. Supongo que estará trabajando y liado con el tema del entrenador. No estaría mal conocer a los jugadores. Creo que es importante hablar con los futbolistas y los capitanes no hemos hablado con él. Espero que nos podamos conocer dentro de poco”.

Gallego. “No me lo esperaba. No teníamos ninguna noticia. Estábamos a la espera desde la llegada de Diego. Son cosas del club y del nuevo director deportivo. Luaces ha confiado en mí en diferentes posiciones. Me costó hacerme un hueco pero acabé siendo importante. Nos hemos enterado a través de Jabi de que no continuaba. El director deportivo no nos ha llamado y no sabemos nada del club. Entiendo que hay mucha incertidumbre. ¿Ángel Sánchez? Todo el mundo habla muy bien y ha hecho muy buen trabajo”.