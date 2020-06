​Carlos Rubén, a falta de la firma: “La temporada que viene seguiré formando parte de la plantilla del Guijuelo”

Carlos Rubén seguirá un año más como jugador chacinero, como puede adelantar . El mediocentro tiene todo atado para seguir vestido de verde y solo falta firmar para cerrar el acuerdo. Además, recuerda el paso de Ángel Sánchez y desea lo mejor a Jacobo Montes en su llegada al club.

Valoración de la temporada. “Es cierto que no empezamos bien y, en diciembre, la temporada estaba siendo mala. Pero creíamos en el trabajo que estábamos haciendo y que Ángel realizaba. También sabíamos que estábamos teniendo un poco de mala suerte. Tuvimos un par de partidos buenos y ya despegamos. Las sensaciones con las que terminamos eran muy buenas. No sabríamos que hubiese pasado si hubiese terminado la temporada. Personalmente, me he sentido a la par que el colectivo. Al principio, la sensación de que no me soltaba por completo pero luego he acabado bien. El míster siempre contaba conmigo”.

Marcha de Ángel Sánchez. “Llevaba ya tres temporadas con él, una de segundo y dos de primer entrenador. Ha confiado en mí como entrenador y de forma personal. He tenido problemas con la operación de mi sobrino y él fue el primero en moverse. De hecho, la iniciativa que surgió en Guijuelo fue promovida por él. En ese aspecto personal, le tengo mucho aprecio. Seguiremos teniendo contacto y me ha dado pena que no continúe”.

Llegada de Jacobo Montes. “Conozco de cuando ha estado en Coruxo y en Vigo. Es un entrenador que le gusta el buen trato de balón. El Guijuelo va buscando en ese aspecto entrenadores de ese perfil y creo que puede encajar en el equipo. Después, mandarán los resultados”.

Renovación en el club. “Hemos estado hablando y sí, tengo que decir que sí. Hemos llegado prácticamente a un acuerdo para renovar y la temporada que viene seguiré formando parte de la plantilla del Guijuelo. Falta firmarlo. Espero que podamos hacer una temporada como las anteriores”.