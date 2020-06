Desalojan un supermercado de Canalejas en hora punta por una abundante humareda

Los clientes han tenido que ser desalojados, pero después de todas las comprobaciones pertinentes los Bomberos no han encontrado ningún indicio de incendio, por lo que la humareda, podría proceder de algún conducto de ventilación

Varias dotaciones de Bomberos y de las Policías Local y Nacional de Salamanca se han trasladado a mediodía de este miércoles, 3 de junio, hasta un supermercado situado en el paseo de Canalejas, a pocos metros del cruce con el paseo de San Antonio.

Los efectivos han precintado la zona y se ha desalojado el interior del establecimiento, por la aparición de una abundante humareda en él.

No obstante, y según confirman fuentes del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, se trata de una falsa alarma de incendio, puesto que, después de todas las comprobaciones del sistema eléctrico y térmico no se ha localizado ninguna incidencia, por lo que todo parece apuntar a un problema en el sistema de ventilación. No obstante, los efectivos de Bomberos han procedido a la ventilación del habitáculo y se ha dado aviso a un técnico para comprobar, precisamente, el sistema de refrigeración.