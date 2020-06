La cosecha de cereales en Salamanca aumentará más de un 20%

Previsiones que pueden mejorar si en los próximos días las precipitaciones o el calor no hacen daño

La cosecha de cereales en Castilla y León rondará los 6,8 millones de toneladas, según las estimaciones de COAG, lo que supone un 34% más respecto a la última cosecha de 2019 y un 20% más en relación a la media de los últimos 6 años.

Valladolid, Ávila y Zamora serán las provincias con más producción, pues se prevé un 30% respecto a la última campaña; entre un 20 y un 30% subirá la campaña de Salamanca, mientras que la de Palencia, Soria y Segovia crecerá entre un 10 y un 20%. En Burgos y León la subida será más moderada, sin sobrepasar el 10%.

Hay que tener en cuenta que “dentro de los últimos 6 años analizados, la cosecha del 2017 no llegó ni siquiera a un 50% de la media y que 2019 fue un año malo, lo que hace descender considerablemente la media autonómica del último sexenio”.

Aunque, “si los pronósticos de lluvia dentro de los próximos 10 días se confirman, las precipitaciones son adecuadas, no hacen daño (pedrisco, etc.), y acompañan unas temperaturas que no reviertan en asurados, podemos hablar incluso de mejorar los pronósticos”, explica COAG, dependiendo del comportamiento climático de las próximas 3 ó 4 semanas.

Sin embargo, el temor de los productores está también en los precios, ya que temen una campaña a la baja por las expectativas productivas a escala mundial, que son también muy elevadas.