​Jabi Luaces: “No ha llegado la oferta de renovación ni tan siquiera el director deportivo me lo ha insinuado”

Jabi Luaces no seguirá en Unionistas. El técnico vasco atiende a SALAMANCA24HORAS para explicar qué ha sucedido para su no continuidad en el club. Luaces deja claro que desde el principio entendió que sabía que el director deportivo no contaba con él aunque el presidente Sandoval sí quería que siguiese.

Sin oferta de renovación. “Estábamos en una situación comprometida. Acabó la temporada antes de lo esperado y se torció todo en lo económico y deportivo. El club sabe que era complicado que pudiese quedarse en los parámetros que me mueve. He hablado dos veces con el director deportivo. No se veía una clara predisposición a que yo fuese el míster. No ha llegado la oferta de renovación ni tan siquiera el director deportivo me lo ha insinuado. Si hubiese llegado, quizá tampoco hubiese seguido. Habría que haberla visto. No he visto claridad ni una muestra de querer que Jabi siga por parte del director deportivo. Es su responsabilidad de quién quiere que esté y quién no”

Agradecido a Unionistas. “Mi paso por Unionistas ha sido un tesoro. La convivencia con Directiva, cuerpo técnico, jugadores y aficionados ha sido fenomenal. Me voy con pena de no poder continuar. Se ha visto desde el primer momento que yo no era su primera opción. No soy el más listo del mundo pero tampoco soy ajeno que lo que todo el mundo estaba viendo. Además, está en su derecho de poder elegir y empezar su proyecto con las personas que él considere oportunas”.

Trato de Diego Hernansanz. “Tuvimos una llamada a los siete días de anunciar que era el director deportivo. Como si no me llama. Acabo contrato el 30 de junio. Tengo que ser claro y conciso que yo ya había hablado con Sandoval y Teje que era complicado que siguiese porque se ha torcido todo por el COVID. No tengo ninguna mala palabra hacia la Junta Directiva y hacia los rectores del club. Hemos tenido dos conversaciones con el director deportivo y he tenido la coherencia de que no quería que el míster fuese yo. Sandoval quería que fuese el entrenador y me lo ha dicho, pero no quería saltarse al director deportivo. Lo han dicho públicamente. Pero yo les dije que iba a ser complicado. Yo esperaba la oferta de Unionistas para valorarla pero he visto claramente que la DD no estaba haciendo ningún esfuerzo ni acercamiento para que yo fuese el míster”.