​Las demandas de los sectores de la enología y la viticultura, tan importantes en España, ya tienen respuesta: el Máster Universitario en Enología y su Adaptación al Cambio Climático de la USAL

El actual curso académico se recordará históricamente por estar marcado por la pandemia del coronavirus, que provocó que todo el alumnado tuviera que finalizar sus estudios por primera vez en la historia desde sus respectivas casas -si bien es la primera vez que existen unos medios que permiten tal hito-.

Esta crisis sanitaria, lejos de restar fuerza a la Universidad de Salamanca, le ha hecho ganar en confianza, puesto que ha demostrado que, como estudio ocho veces centenario, sabe superar cada bache que se encuentra en el camino más reforzado si cabe. La ilusión se mantiene intacta y la labor de docencia que se lleva realizando en la capital del Tormes durante más de 800 años continúa más vigente que nunca.

Precisamente, el próximo curso, el 2020/2021, contará con grandes novedades en el Estudio salmantino. Uno de ellos fue anunciado el pasado mes de julio y se trata de un posgrado novedoso tanto en la USAL como en toda Castilla y León. El Máster Universitario en Enología y su Adaptación al Cambio Climático comenzará sus clases en los próximos meses, abarcando un área de conocimiento hasta ahora no ofrecida en una Comunidad con estrecha relación con la enología y la viticultura.

Esta titulación, tal y como se recoge en su página web, responde a una demanda del sector del cultivo de la vid y elaboración del vino, sobre todo de centros tecnológicos, de bodegas y empresas del sector auxiliar con departamentos de I+D+i, que quieren incorporar profesionales o formar a su personal propio en los últimos avances científico-técnicos relacionados con la adaptación de la vitivinicultura al Cambio Climático.

La directora del Máster, la profesora María Teresa Escribano Bailón, explica a este medio que, pese a que el posgrado está adscrito a la Facultad de Biología, el perfil de ingreso que esperan del alumnado es “múltiple y variado” y, si bien se recomienda provenir de estudios relacionados con Ciencias de la Vida y la Salud o alguna área de Ingeniería. No obstante, esta condición no es excluyente, y cualquiera con interés en la enología o viticultura y con conocimientos del mismo puede ser partícipe del mismo.

El primer posgrado oficial relacionado con la enología en toda Castilla y León

El Máster Universitario en Enología y su Adaptación al Cambio Climático cuenta con muchos aspectos destacados, siendo el primero de ellos que es el primer posgrado oficial relacionado con la enología en toda Castilla y León -no es un título propio, como aclara la profesora Escribano-.

La Comunidad es una de las que más empresas relacionadas con este sector posee, ya sean vitícolas (campo) o enólogas (bodegas). De hecho, han sido las mismas las que demandaban profesionales formados como tal, algo que la USAL comenzará hacer el próximo curso.

Pero no sólo las empresas de dicho sector saldrán beneficiadas. También la industria de enología auxiliar y del sector auxiliar enológico o las consultorías que trabajan para controlar la calidad de la uva y del viñedo optarán por los profesionales que cursen un posgrado como el Máster Universitario en Enología y su Adaptación al Cambio Climático que, además tendrá una ventaja característica: las prácticas externas obligatorias.

Prácticas en empresas del sector: desde Denominaciones de Origen hasta Bodegas pasando por laboratorios

El Máster, que dura un año académico, tiene otra singularidad que no es propia de los másteres no profesionalizantes -es decir, los que no habilitan para una profesión que no se puede desarrollar sin estos estudios, como la de profesor de Secundaria-, y es la de incluir prácticas externas obligatorias.

Así, el posgrado es una simbiosis teórico-práctica, con una base teórica “que está muy presente porque tiene que existir” pero potenciando la vertiente práctica. Y no sólo en las prácticas en empresas, que se realizarán en empresas del sector -desde Denominaciones de Origen hasta estaciones enológicas pasando por centros y laboratorios de investigación, bodegas u otras empresas del sector-, sino en las diferentes asignaturas que posee la titulación.

Una atención personalizada incluso desde antes de la matriculación

A la gran empleabilidad que facilita Máster Universitario en Enología y su Adaptación al Cambio Climático se le une que el alumnado recibe una atención personalizada incluso desde el momento antes de matricularse.

Y es que otra de las grandes singularidades es que cada estudiante cuenta, antes de la matrícula, con un tutor de matrícula que le orienta en la selección de las optativas en función de sus intereses y, una vez matriculado, con tutor-profesor que le orientará en sus decisiones académicas, entre ellas, la selección de la empresa donde realizar las prácticas externas.

“Tenemos que tener en cuenta que es un máster muy específico en el que se realiza un seguimiento intensivo del alumno”, relata la profesora Escribano. Las 20 plazas de nuevo ingreso que posee la titulación lo favorece, así como la creación de la figura del tutor de matrícula y del tutor-profesor.

Las optativas, agrupadas en 3 módulos, permiten al estudiante adquirir conocimientos especializados de acuerdo con su elección de orientación: “Química Enológica y Análisis Sensorial”, “Microbiología” y “Gestión, Calidad y Seguridad Alimentaria”. Los dos primeros, aunque no de manera exclusiva, se orientan hacia la investigación, a través de los estudios de doctorado. El tercer y último módulo aporta aspectos clave para la competitividad de las empresas, como es la I+D+i en el ámbito empresarial y su gestión, así como la obtención de recursos con este fin.

Un año complicado… aunque ya se cuenta con un buen número de preinscritos

Como para todos los estudios, y especialmente para los de nueva creación, el curso 2020/2021 será un tanto complicado por la crisis del Covid-19, algo de lo que se tiene consciencia en la Dirección del Máster Universitario en Enología y su Adaptación al Cambio Climático.

Sin embargo, aunque existe una gran oferta general de másteres, pocos reúnen las características de este nuevo posgrado de la Universidad de Salamanca, recalca la profesora Escribano, lo que ha ayudado a que actualmente ya cuenten con un número de preinscritos bastante alto para las alturas de curso en la que nos encontramos, por lo que el horizonte y las perspectivas “son buenas”.

Igualmente, María Teresa Escribano recuerda que el sistema de teletrabajo está bien implementado por lo que se ha puesto en contacto con la gran mayoría de los preinscritos, a través de videoconferencias, para resolver las dudas que pudieran tener y para detallarles las ventajas de este máster.

Así, afirma que si alguien precisa más información, puede acudir tanto a ella como a la página oficial del Máster Universitario en Enología y su Adaptación al Cambio Climático, lugar donde también se puede realizar la preinscripción.