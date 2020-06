​¿En qué estado pasará Salamanca a la Fase 2?: los peores datos en los centros de salud de Garrido Norte y Filiberto Villalobos

La Junta de Castilla y León ha pedido que toda la comunidad pase en bloque a Fase 2 este lunes, 8 de junio, -ya goza de esa situación la zona de El Bierzo-. La propuesta fue enviada a principios de esta semana por la Consejería de Sanidad.

Sin embargo, será el Ministerio de Sanidad quien tenga la última palabra, decisión que presumiblemente se hará pública a lo largo de la tarde de este jueves, aunque la Junta ya ha recibido esa información. En el caso de la provincia de Salamanca, no obstante, y a priori, no se debería presentar ninguna objeción, puesto que, prácticamente todas las zonas básicas de salud de la provincia no han registrados PCR positivas en los últimos siete días. Los que lo han hecho son municipios con un gran volumen de población y nunca superando los siete positivos.





No sucede lo mismo, eso sí, con las zonas de la capital donde Garrido Norte y el Centro de Salud Filiberto Villalobos presentan la peor ratio de positivos en función de las tarjetas sanitarias vinculadas al propio centro. De hecho, ni siquiera cumplen las ratios propuestas por la Consejería de Sanidad para cambiar de fase –y eso que ese límite se aumentó para ser más permisivo- No obstante, al computar Salamanca como un municipio único, en vez de por zonas básicas de salud, todo apunta a que ni capital ni provincia tendrán ningún problema en pasar de fase. Aun así, a continuación, ofrecemos el estado en el que llegan la provincia de Salamanca y capital en día que se hace oficial el cambio a Fase 2.

Criterios para pasar a Fase 2

Antes de entrar a analizar la situación de cada zona básica de salud de Salamanca en este jueves, 4 de junio, primero cabe destacar cuáles son los criterios que debe cumplir la provincia para pasar de fase.

La Junta, para proponer el cambio de fase de una zona, establece dos bloques. Por un lado, están los criterios epidemiológicos y por el otro, se engloban varios aspectos como la capacidad de reacción, la formación en los centros de salud, o un número determinado de profesionales de vigilancia…

El segundo, parece que ya se ha cubierto en Salamanca; puesto que ya no se pone en duda la capacidad de reacción y la formación de los profesionales en este ámbito, por lo que nos centraremos en los criterios epidemiológicos.

Para que la Junta proponga un cambio de fase, esa zona básica de salud tiene que cumplir dos baremos que varían en función del tiempo, es decir, se aplica un número tope para los casos acumulados en siete días, y otro más amplio para los que se suman en los últimos catorce. Según esto, para que una zona cumpla ese criterio debe haber registrado, en los últimos siete días, un índice acumulado igual o menor al 2,5 %. Este se extrae de dividir el número total de casos de esa zona entre 10.000 habitantes. Del mismo modo, ese mismo índice tiene que ser igual o inferior a cinco en los últimos catorce días. Dos requisitos que, como explicamos a continuación, no cumplen ciertas zonas de Salamanca capital.

Filiberto Villalobos, Garrido Norte, San Juan y Capuchinos; no cumplen, a día de hoy, el criterio para pasar de fase

Existen cuatro centros de salud de Salamanca capital que, a día de hoy, no cumplen con los criterios específicos impuestos por la Junta de Castilla y León para cambiar de fase.

Ni el Centro de Salud Filiberto Villalobos, ni Garrido Norte, ni San Juan y ni Capuchinos, tienen un índice igual o inferior al 2,5 % (Número de PCR positivas / 10.000 tarjetas) en estos últimos siete días. El de Filiberto Villalobos no es el que más número de positivos ha registrado, pero sí el que peor índice presenta, puesto que, al tener menos tarjetas sanitarias vinculadas al centro de salud que el resto, hace que sus cuatro positivos aumenten el porcentaje hasta el 4,81 %, casi el doble de lo que solicita la Junta.

En número, de los centros de salud de la capital, el que mayor número de casos positivos ha registrado en un período de una semana ha sido Garrido Norte con nueve PCR con un resultado positivo. En el lado opuesto, San José, Tejares y Garrido Sur; como los centros de salud que en estos últimos siete días no han contabilizado nuevos casos.





Si atendemos a los contagios acumulados en los últimos 14 días –recordando que el índice debe ser igual o menor a cinco-, Salamanca capital reduce el número de zonas por encima de ese rango. Solo, y repitiendo puestos, estarían por encima de la ratio del 5% los centros de salud de Filiberto Villalobos (siete positivos – 8,41 %) y Garrido Norte (quince casos positivos – 7,97 %).

Por otro lado, llama la curiosidad la mejora sustancial del centro de salud de Pizarrales, puesto que en los últimos catorce días ha notificado seis positivos por PCR, pero solamente uno en la última semana.

La provincia en verde: todas las zonas cumplen los criterios epidemiológicos

Si algo hay que celebrar en las últimas semanas es la enorme disminución de casos positivos en todas las zonas básicas de salud de la provincia de Salamanca. Algunas como Alba de Tormes, Béjar, o el alfoz; presentaban número muy preocupantes no hace mucho tiempo. A 4 de junio de 2020, la situación se ha revertido por completo. A continuación hablaremos solamente de las que han registrado positivos en los últimos 7 y 14 días, el resto son zonas limpias.

De hecho, la única zona básica de salud que se acerca a ese índice del 2,5 % es Villoria, que cuenta solamente con un caso confirmado en los últimos siete días. Por su parte, Béjar es la que mayor número de PCR con resultado positivo han registrado, con siete. Zonas de gran población como Ciudad Rodrigo o la del Centro de Salud de Periurbana Sur, no registran casos en esta última semana, al igual que Pedrosillo El Ralo –una de las zonas rojas de esta pandemia por el alto índice de casos-

La recuperación de la provincia queda latente si nos vamos a los casos acumulados en los últimos catorce días, comparados a los recientes. En este apartado, Alba de Tormes cuenta con la ratio más alta, con el 4,87 % y seis casos confirmados. El mayor número de casos los contabiliza Santa Marta con siete, pero solo con un índice del 3,84 %.

De estos datos, llama especialmente la curiosidad los positivos registrados en Periurbana Norte. En este centro de salud en un periodo comprendido entre los últimos siete días y los catorce, solo se ha contabilizado un positivo, pero en las últimas semanas ha aumentado esa cifra en tres más. Es decir, es en el único centro de salud donde se registran más positivos en esta última semana que en la segunda. No obstante, son números son buenos y están muy por debajo del índice, más cuando ha sido una de las zonas de salud con más positivos registrados.

Casi 90 casos en los últimos catorce días, la mayoría en la capital

Por último, una vista a los datos registrados en total en estas últimas semanas en toda Salamanca deja un mensaje claro: el virus ha contagiado a menos gente, pero sigue entre nosotros.

Este resumen también nos deja ver que los casos positivos en Salamanca guardan un aumento regular, aunque algo más reducido en los últimos siete días. Así en toda la provincia se vienen registrando en torno a cuarenta casos por semana, de los que casi las tres cuartas partes se registran en los centros de salud de la capital.

Así, lo cierto es que, aunque este jueves el Ministerio de Sanidad con toda seguridad indique que toda Castilla y León se suma al Bierzo en Fase 2, todavía hay que tener presente que el coronavirus no se ha marchado de Salamanca.