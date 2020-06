Verónica Casado recuerda que “pasar a la Fase 2 no es la normalidad” y que no está permitida la movilidad entre provincias

Incidía además en el mantenimiento de los circuitos covid y no covid en los centros sanitarios para poder pasar de fase, en respuesta a las peticiones de volver a las consultas presenciales, sobre todo en los consultorios rurales

Este jueves tendrá lugar la reunión bilateral entre el Ministerio de Sanidad y la Junta de Castilla y León en la que se analizará la propuesta del gobierno regional para que toda la comunidad pueda pasar a la Fase 2 este próximo lunes, a excepción de El Bierzo. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, consideraba que “la situación epidemiológica y sanitaria nos permite hacer este paso”, a pesar de los microbrotes que han surgido en algunas provincias.

No obstante, recordaba que “pasar a la Fase 2 no es la normalidad, tenemos que seguir siendo muy cuidadosos porque el virus sigue circulando”. Incidía que aunque se vayan a levantar algunas medidas, la movilidad entre provincias y entre comunidades seguirá sin estar permitida. Estas declaraciones se derivan de la preocupación de varios alcaldes ante esa movilidad: “El virus daña mucho a todo el mundo, pero más a las personas que más tenemos que proteger, a las personas mayores”.

Casado además volvía a recalcar la obligación impuesta por el Ministerio de Sanidad de mantener los circuitos covid y no covid en los centros sanitarios para poder pasar a la Fase 2. Lo hacía en respuesta a las peticiones de los sanitarios de abrir los centros rurales y poder dar consultas presenciales. “No está cerrado ningún consultorio, no está cerrado ningún centro de salud, lo que está cerrado es la libre circulación porque no nos permitiría pasar de fase”, explicaba.

“A los centros de salud y hospitales no va gente sana, van personas con algún problema de salud y sobre todo las personas mayores, les tenemos que proteger, eso no quiere decir que no tengamos atención”. “Nuestros médicos siguen allí pendientes de ustedes”, recalcaba solicitando que en caso de problemas, se contacte en primer lugar con el médico o enfermera para que valore lo que hacer.

En cualquier caso, se convocarán los consejos de zona básica de salud para explicar a los coordinadores de los centros de salud la situación, los motivos y las características a aplicar en cada sitio, ya que los protocolos podrán variar en función de la zona. La consejera lo ejemplificaba con la posibilidad de pasar consulta en primer lugar a los pacientes no covid y después, a última hora de la mañana, a los covid, para proceder después a la desinfección de la sala.

“Salamanca es muy bonita, la gente se mueve y probablemente más de la cuenta y no estamos teniendo todo el cuidado que deberíamos tener”

Preguntada por el número de casos en Salamanca, Verónica Casado admitía que en algunos momentos ha habido preocupación por la aparición de nuevos casos, aunque ante el análisis se determina que se trata de casos muy focales fácilmente identificables por zonas básicas de salud. De hecho, en los últimos 14 días ha habido en Salamanca 3 casos por 10.000 habitantes y 1,5 en los últimos 7 días: “Quiere decir que podemos seguir avanzando, pero mucho cuidado”.

Atribuía además esos contagios a que “Salamanca es muy bonita, la gente se mueve y probablemente más de la cuenta y no estamos teniendo todo el cuidado que deberíamos tener”.

Aplazamiento de oposiciones del sector sanitario

Finalmente, ante las peticiones de profesionales y sindicatos, la Junta ha optado por volver a aplazar las oposiciones del sector sanitario, que ya se habían aplazado al mes de noviembre por la situación actual, y pasarán a hacerse en el primer trimestre de 2021. “Ha habido una petición tan importante de profesionales y sindicatos, que ayer en la mesa sectorial aplazamos la convocatoria. Esperamos no tener que hacer un nuevo aplazamiento porque tengamos un nuevo brote”, explicaba Verónica Casado.