​Las autoescuelas afrontan unos meses con “incertidumbre” y con la esperanza de que no se retrase mucho el calendario de Tráfico

Este lunes, Salamanca alcanza, por fin, la Fase 2 del proceso de desescalada. Un paso más hacia la nueva normalidad tan deseada por todos los charros y que, parece, está a la vuelta de la esquina después de una crisis sanitaria nunca antes vivida.

Esta Fase 2 trae buenas noticias. Vuelven, entre otros negocios los cines, bares y restaurantes -su interior-, las salas de conciertos, las bibliotecas, las academias… y las autoescuelas. Unos centros que vieron interrumpida su actividad de golpe y porrazo el pasado 14 de marzo y que retomarán, casi tres meses después, su actividad.

Lo tendrán que hacer, eso sí, bajo unas estrictas condiciones de seguridad, tanto para el alumno como para el instructor. Así lo explica Miguel Ángel García, profesor y director de Autoescuelas CODASA, a este diario: “Haremos todo lo que recomiendan las autoridades: implementaremos en centros, aulas y oficinas el uso obligatorio de mascarillas, dispondremos de hidrogeles y mantendremos siempre la distancia de seguridad”.

Sin embargo, habrá una salvedad: dentro del coche, donde “por razones obvias, no se puede mantener la distancia de dos metros entre profesor y alumno”. Por ello, además de mascarilla, guantes y gel para ambos, entre cada práctica se desinfectará el coche de manera completa con un producto específico: volante, salpicadero, freno de mano, palanca de cambios… En definitiva, “todo lo que esté en contacto con el alumno o el profesor”, y siempre antes de la siguiente clase, explica Miguel Ángel García.

Sin instrucciones desde Tráfico respecto a los exámenes aunque con la esperanza de que no se retrase mucho el calendario

Por el momento, las autoescuelas salmantinas desconocen cómo va a actuar la Jefatura de Tráfico en lo que a los exámenes se refiere, y se encuentran a la espera de “instrucciones más detalladas”, confirma el director de Autoescuelas CODASA. Eso sí, ya saben que los exámenes teóricos se realizarán en grupos “sensiblemente más reducidos”.

Así, si antes los mismos se realizaban en grupos de unos 18 alumnos, ahora se reducirán a la mitad o a un tercio de aspirantes para así mantener la distancia de seguridad de dos metros. Sin embargo, esto podría retrasar mucho el calendario, algo que desde las autoescuelas confían en que no suceda.

Respecto a los exámenes prácticos, casi nada cambiará. El examinador irá en la parte de atrás del coche con guantes y mascarillas y, siguiendo el protocolo, cada vez que el aspirante cambie, se desinfectará el coche. Sí que habrá dos pequeñas modificaciones: la primera, que ahora sólo irá en el vehículo el alumno que tiene que realizar la prueba -antes iba un segundo atrás, junto al examinador, realizándose dos turnos casi seguidos-; la segunda, que el examinador no cogerá el documento de identidad del alumno, sino que sólo lo observará -antes se lo quedaba durante la prueba-.

Todo ello se hace con el ánimo de “minimizar los contactos personales” aunque, y como no puede ser de otra forma, también ralentizará todo el proceso, por lo que la capacidad de exámenes de Tráfico puede disminuir, si bien desde las autoescuelas confían en una respuesta o una solución acorde al problema.

Los primeros exámenes llegarán la semana del 15 de junio, si bien no hay turnos ‘guardados’

La última vez que se hicieron en Salamanca exámenes del carnet de conducir fueron los días 11 y 13 de marzo -teórico y práctico, respectivamente-. Esa misma semana, las autoescuelas presentaron la documentación correspondiente para que diferentes aspirantes se presentaran a los exámenes de la siguiente semana, pero por el estado de alarma, los mismos nunca se realizaron. Y ahora, esos turnos no se han guardado.

Es decir, que “los que estuvieran apuntado antes, no están apuntados ahora, y tienen que apuntarse”, relata Miguel Ángel García, puesto que todas las solicitudes han sido anuladas de forma automática. Él lo sabe bien, puesto que Autoescuelas CODASA iba a ser una de las que presentara a aspirantes el 16 de marzo-

Por el momento tampoco tiene más información al respecto, aunque sí cree que los primeros exámenes en Salamanca se realizarán la semana del 15 de junio y, además, estarán dirigidos a aquellas personas que tienen que recuperar el carnet de conducir -porque lo han perdido- o para aspirantes a obtener el permiso de mercancías peligrosas.

Todo esto es algo que no sabe con certeza, porque no ha recibido ninguna comunicación por parte de la Jefatura de Tráfico, aunque sí le comentaron que la primera semana de esta Fase 2 -la del 8 de junio- la dedicarían a la tramitación de papeles y de organización.

Esta semana, eso sí, recibirán más información al respecto y es probable que, incluso, los primeros alumnos se puedan presentar a exámenes teóricos la semana del 15, siempre y cuando hubiera capacidad de sobra. “Los (exámenes) teóricos son siempre los miércoles y, si hay más gente, jueves y viernes, si fuera necesario. Veremos a ver cómo organizan ahora”, indica.

El verano, una época generalmente buena para las autoescuelas si bien lo afrontan con “incertidumbre”

Y es que aumentar la capacidad de examen, tanto del teórico como del práctico -del que todavía no saben nada, ni cuándo comenzará ni qué días se realizará- podría facilitar el habitual trasiego de aspirantes en Tráfico durante los meses de verano, una época generalmente buena para las autoescuelas, si bien esta vez la afrontan con “incertidumbre”, como reconoce el director de Autoescuelas CODASA.

Miguel Ángel García cree que todos nos tendremos que acostumbrar a la nueva normalidad, pero también apunta que el mundo “sigue girando” y que, si bien se tomarán todas las precauciones habidas y por haber para retomar la actividad con la mayor seguridad, seguramente haya dos tipos de personas: las que decidan reanudar la marcha y las que aplacen su toma de decisiones unas semanas.

Por ello, desconoce si será un verano al uso o será más tranquilo, ya que eso dependerá de muchos factores, pero confía en que hay actividad “porque el mundo no se puede parar”, aunque también añade que no espera ningún boom a corto plazo. Igual sí a medio, cuando haya una solución clínica definitiva, que muchas personas apuesten por obtener los permisos de conducir -ya sean de coche o moto- para no tener que depender de según qué transportes para desplazarse. Pero la de sacarse el carnet “es una decisión de más calado, y no creo que a corto plazo haya un crecimiento exponencial”. “Pero es mi opinión”, añade.

Autoescuelas CODASA, por el momento, también desescalará poco a poco. El lunes 8 abrirán las oficinas en horario de mañana -de 10 a 13:30 horas- y las prácticas se retomarán la semana siguiente, la del lunes 15. También comenzará el horario de tarde y, de reclamarse, se impartirán las clases teóricas, si bien la apuesta por la formación online ha pasado a ser más clara todavía.

Formación online con apoyo constante del profesorado… y con clases presenciales si la seguridad lo permite

Desde Autoescuelas CODASA ofrecen, desde hace años, la posibilidad de formarse, teóricamente, de manera online. Eso sí, Miguel Ángel García también hace una defensa de la formación presencial porque le parece un “valor interesante” ya que permite mantener un mayor contacto con el alumnado a la hora de explicar y detallar diversos aspectos.

Sin embargo, a raíz de la situación actual, desconoce si las restricciones podrán permitir ofrecer clases teóricas o si estas podrán tener más de cuatro o cinco estudiantes, dada la capacidad de las aulas.

Por ello, durante estas primeras semanas se volcarán con la formación online, estando siempre disponible un profesor de manera telemática para resolver dudas y ser un apoyo. También estarán disponibles en las oficinas de la autoescuela, “pero si algún alumno quiere recibir apoyo sin desplazarse, podrá consultarnos vía telefónica o por correo electrónico”.

El tiempo que dure el estado de alarma no computa en los plazos de tráfico

Además, todos aquellos aspirantes que se quedaron ‘colgados’ con el inicio de la pandemia no tienen por qué preocuparse, porque “el tiempo que dura el estado de alarma no computa en los plazos de Tráfico”, confirma el director de Autoescuelas CODASA.

Así, si alguien aprobó el examen teórico antes del 14 de marzo, todo este tiempo no contará en los dos años que tiene para sacarse el práctico. O si suspendieron antes de esa fecha, estos más de tres meses que vamos a pasar en estado de alarma no computarán para el medio año que tienen para presentarse a la otra prueba si no quieren perder las tasas.

“Incluso es probable que se dé un plazo adicional dada la situación actual”, finaliza Miguel Ángel García.