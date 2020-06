Castilla y Léon pide un sistema de información sobre fallecidos "fiable", que no genere "confusión" y sea más "ágil"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, han considerado necesario que se habilite un sistema de información sobre el registro de personas fallecidas "más fiable", que no genere "confusión" entre la ciudadanía y que sea "más ágil".

Igea ha defendido que debería ser el Ministerio de Justicia el que debería gestionar estos datos en base al Registro Civil y ha explicado que desde el inicio de la pandemia la cifra de fallecidos se registran por los datos de los hospitales.

No obstante, ha insistido en que ese no es el número total, ya que hay ciudadanos que han fallecido en residencias, algo que en Castilla y León se contabiliza desde el inicio, o en domicilio, que también se incluye en la base de datos desde hace semanas.

Sin embargo, durante esta semana, al producirse desde el Gobierno central un cambio en el sistema de registro sólo se contabilizan los fallecidos ese mismo día, lo que genera "confusión" y lleva a que muchos días esté "a 0" pese a haberse producido algún fallecimiento.

Ante esta situación, Igea ha reclamado un sistema de información "fiable", al tiempo que ha pedido que, si es posible, no se cambie para no generar confusión. "No se trata de dejar a nadie con el faldón levantado, cuando alguien se confunde con pedir perdón es suficiente", ha defendido.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha agradecido las palabras de Fernando Simón sobre el esfuerzo realizado por Castilla y León con los datos y ha relatado que ayer los técnicos se vieron obligados a introducir de forma manual en el sistema la cifra de fallecidos.

"No podemos decir casos 0 cuando una persona está en su casa sabiendo que su padre falleció ayer, es un tema que nos preocupa muchísimo", ha aseverado, a lo que ha añadido que "la clave" es un buen sistema de información.