​El Guijuelo ofrece la continuidad al capitán Jonathan Martín

El zaguero todavía no ha aceptado la propuesta del club y siguen en negociaciones

El Club Deportivo Guijuelo ha ofrecido la renovación al capitán Jonathan Martín. Sin embargo, las posturas todavía no han llegado a un acuerdo como explica el futbolista en SALAMANCA24HORAS.

Se ve la luz. “Parece que vamos retomando la normalidad y es lo que todos queremos, pasar esta etapa que hemos tenido que superar y vivir en los últimos meses”.

No continuidad de Ángel. “Sorprendido. Me ha llamado la atención. Sus números y el rendimiento están ahí. Ha conseguido una comunión perfecta entre afición, jugadores y cuerpo técnico. Nos sentíamos las tres partes identificados con su forma de jugar y por eso me parece más sorprendente la decisión que ha tomado el Guijuelo”.

Llegada de los Montes. “Conozco poco. Nos hemos enfrentado un par de veces a ellos cuando eran entrenadores del Coruxo. Tengo algunos amigos en ese equipo que me han dado buenas referencias de ellos”.

Movimientos en el Guijuelo. “Para el club tiene que ser importante el mantener un bloque de la campaña anterior para facilitar el trabajo de los entrenadores y de la plantilla. Soy partidario de que eso sea así. Lleva dando buenos resultados en las dos últimas temporadas”.

Renovación. “El club me ha ofrecido la renovación y, a día de hoy, no tenemos acuerdo. Las dos partes queremos entendernos pero a día de hoy no hemos llegado a ese acuerdo. El tema económico es importante porque mi familia vive de esto pero ya cuando tienes una edad también te mueven otras cosas como que el proyecto sea ilusionante y se asemeja a las situaciones futbolísticas. Quizá ahora con esta edad lo consideras más que cuando eres joven”.