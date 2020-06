​Cordialidad y entendimiento en un nuevo Pleno telemático del Ayuntamiento de Salamanca

Todos los puntos del día se han aprobado sin votos en contra y no se han presentado mociones

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca que se ha celebrado de forma telemática este viernes, 5 de junio, por la situación excepcional que se vive debido a la emergencia sanitaria, ha discurrido sin incidentes. La cordialidad ha sido la nota dominante de la sesión, en la que todos los puntos del día se han aprobado sin votos en contra. Es más, la unanimidad ha estado presente en todos los dictámenes a tratar, excepto en el que se refería a la incorporación de cinco autobuses al servicio de transporte urbano, en el que las concejalas del Grupo Mixto Virginia Carerra y Carmen Díez se han abstenido.





Infraestructura Verde

En la sesión plenaria se ha aprobado definitivamente el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Salamanca. En este punto, el concejal socialista, José Luis Mateos, ha destacado la importancia del mismo y ha explicado que este debe ser un plan “transversal”, conectado con el de protección del casco histórico de Salamanca que actualmente se encuentra en proceso de redacción. La concejala Carmen Díez también ha expresado su conformidad con el mismo, y ha explicado que “lo importante es que no se quede en el papel y que, a partir de ahora, cualquier obra que se realice en la ciudad lo tenga en cuenta”. El popular Daniel Llanos ha destacado a Salamanca como la primera ciudad patrimonio de la humanidad que aprueba un plan de este calado.





Emergencia sanitaria

También se ha tratado como un asunto de urgencia la aprobación de las ayudas a familias en situación de vulnerabilidad causada por la crisis sanitaria del coronavirus. En este punto, la concejala de Ciudadanos, Ana Suárez, ha agradecido el apoyo del resto de grupos políticos con representación en el Consistorio salmantino y ha explicado que, si bien el plan aprobado pretende cubrir las necesidades más inmediatas de estas personas, no se pierde de vista que en unos meses la situación será cambiante. “Queremos que Salamanca sea un ejemplo de trabajo social y de implicación para que nadie se quede atrás”, ha sentenciado.





Ruegos y preguntas

Durante el turno de ruegos y preguntas, Virginia Carrera ha cuestionado al alcalde, Carlos García Carbayo, acerca de la supresión de la línea Lusitania que une Salamanca con Lisboa y ha pedido que el Ayuntamiento se ponga en contacto con Renfe para que no se reduzcan las vías de comunicación con Salamanca. El regidor charro ha respondido que, si bien no existe una comunicación oficial al respecto, sí es un tema “preocupante”. Por su parte, Carmen Díez ha explicado que la pantalla de plástico utilizada en los autobuses urbanos de Salamanca le parece “bastante cutre” y que no da una imagen adecuada para la ciudad. También ha cuestionado la limpieza de estos vehículos de transporte público. El popular Fernando Carabias ha respondido que el sistema actual es “eficiente”.