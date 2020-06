​Carbajosa Basket tendrá que doblar presupuesto para jugar en LEB Plata

Carbajosa se vuelca con el Carbajosa Basket tras su ascenso a Liga LEB Plata y así lo han explicado en la rueda de prensa virtual en la que han estado presente miembros del Ayuntamiento y del club.

“Hemos colaborado con el club con una serie de mejoras para el pabellón, que son mejoras para el pueblo y que van a ayudar al equipo a estar en LEB Plata. Va a ser una extensión de la grada para poder llegar a juntar a mil espectadores. También vamos a poner esas supercanastas que traen marcador arriba y van a contribuir en los partidos. También es importante la mejora del parqué y otra inversión que acometemos es un video marcador. El baloncesto es un deporte que requiere mucha interacción y esto le da una profesionalización a los partidos e integra al público”, explicó el concejal de Deportes, Domingo Elena.

Pedro Samuel, alcalde de Carbajosa de la Sagrada, apostilló: “Queremos hacer otra inversión para tener más espacios de entrenamiento para descongestionar el pabellón. Así las categorías inferiores y otras disciplinas puedan tener su espacio. Rondaría el millón de euros. ¿Si el pabellón estará acabado para cuando empiecen a entrenar? Ahora falta el proceso de licitación. Hay que hacer distintos pliegos, subirlo a la plataforma del Estado porque es público y lo que tarde el trámite, la adjudicación… creo que estamos en tiempo. Si se retrasará un poquito y no empezara en octubre, estaríamos mejor. Con estos plazos no me atrevería a decir nada en concreto. Vamos a ser prudentes”.

Respecto al presupuesto de la próxima temporada, desde el club lo tienen claro: “Los números están hechos y el presupuesto mínimo es doblar el del año pasado para salir con garantía. Nos tendríamos que mover entre el doble y el triple del presupuesto del año pasado. Pero hay una serie de gastos federativos que son muy superiores a la categoría en la que estábamos. Las garantías para salir en Plata es doblar el presupuesto y cuanto más podamos conseguir, mejor”, afirma el presidente del máximo patrocinador del club”.

Javi Cooper también explicó cómo está la situación de la plantilla. “Se han mantenido contactos con Jesús Gutiérrez y espero que en estas semanas venideras lo podamos cerrar. La piedra angular es Jesús. También Javi Barrueco que ha hecho un gran trabajo en la preparación física. Después veremos cuánto dinero podemos tener para saber qué jugadores podemos renovar y a cuáles podemos optar. Jesús Gutiérrez se ve dentro. Nosotros queremos contar con jugadores de Salamanca y por supuesto que Arturo es una pieza muy importante. Los equipos los hacen los técnicos. Sería absurdo decir que Arturo Cruz no nos interese y creo que se ha puesto la coraza de Carbajosa y yo confío en que siga con nosotros. Tiene que haber jugadores sub22 que te abaratan el coste de las licencias y nos hace que la cantera se pueda enganchar. La intención es mantener el bloque pero va a ser complicado retener a algunos jugadores. La semana que viene seguro que tenemos las cosas mucho más avanzadas con el tema de renovaciones y fichajes”.

Campaña de abonados

El club se ha propuesto llegar a la cifra de setecientos socios para la próxima temporada y ha propuesto diferentes tipos de carné:

General: 80 euros.

Renovaciones: 70 euros.

Familia Naranja: 60 euros para un padre – 100 euros los dos.

Desempleados: 40 euros.

Menores de 18 años y miembros del CD Carbajosa: Gratis.

Colaborador: 30 euros (entrada para ocho partidos).