​De la Nava, Jairo Cárcaba, Nespral y Diego Cervero radiografían a Hernán Pérez, nuevo técnico de Unionistas

Hernán Pérez será el nuevo entrenador de Unionistas de Salamanca. El técnico asturiano llevará los mandos del club blanquinegro y SALAMANCA24HORAS se ha puesto en contacto con varios futbolistas que han pasado por las manos de Hernán para conocer cuál es su método de trabajo.

De la Nava. “Es muy buen entrenador. Me parece muy completo. Se adapta a todos los tipos de juego. Personalmente me parece un gran tío. Es un acierto para el club. Estuve muy a gusto con él en el Langreo. Al principio me ponía más de 9 y luego ya de 10, que es donde me gusta a mí. Puedo jugar en las dos posiciones”.

Jairo Cárcaba. “Me alegro que encuentre un equipo que esté a gusto. A Unionistas va a llegar a un jugador que quiere progresar y crecer como entrenador. Se prepara muy bien los entrenamientos y es muy metódico. Intenta que los entrenamientos sean intensos y salgan bien. Sus equipos se caracterizan por competir bien y estar muy bien trabajo. Siempre me gustó por ese detalle. En estos meses he podido ver que son entrenamientos que te hacen competir muy bien el domingo. Como persona, creo que Unionistas se lleva una gran persona. Sabe hablar, llevar un vestuario y no da un problema. Es un entrenador que tiene todavía margen de mejora y con proyección gracias a su juventud. Seguro que si va todo normal y se arma un buen bloque, el equipo va a estar en la parte alta”.

Héctor Nespral. “Me parece un técnico muy profesional. Es capaz de ver un montón de videos del rival, trabajarlos durante la semana. Por trabajo, dedicación y esfuerzo no lo va a ser. Analiza muy bien al rival y va a ver un montón de partidos… Él adapta un poco el esquema a los jugadores que hay. En Barakaldo empezamos con 1-4-3-3 y después llegaron las lesiones y nos condicionó el cambio de esquema al doble punta. En Barakaldo nos hemos encontrado con muchos obstáculos. Lo peor para un entrenador es no poder contar con todos los jugadores. En Langreo, por ejemplo, no tuvimos esos problemas: ganamos la Copa RFEF, subimos con el Orihuela y nos metió en Copa del Rey en el primer año de Segunda B”.

Diego Cervero. “Creo que estudia muy bien al rival y te plasma los puntos débiles. Trabaja toda la semana para explotarlo. Suele acertar en el posible planteamiento del rival. Yo estuve seis partidos solo y jugamos con cuatro esquemas diferentes. Creo que es un entrenador que no se encasilla solo en un tipo de juego, sino que varía en función del rival para hacerle daño”.