La 'campaña de Netflix' que ha dado la vuelta al mundo y que tiene su origen en Salamanca

Hace unos días, una supuesta campaña de Black Mirror, la popular serie de ciencia ficción de Netflix -antes en Channel 4- basada en una sociedad futurista y distópica se hacía viral por las redes sociales. La misma anunciaba una sexta temporada de la popular producción audiovisual a través de paradas de autobús que eran espejos.

Esta campaña publicitaria trataba de jugar con lo irreal que está siendo este 2020, especialmente por la pandemia del coronavirus -que ha provocado que prácticamente el mundo entero se haya confinado y una de las mayores crisis sanitarias jamás recordadas-, si bien a todo hay que añadir las revueltas surgidas a raíz de la muerte de George Floyd o las supuestas revelaciones de Anonymous.

Sin embargo, esa campaña que se hizo viral no es ni de Netflix ni de Black Mirror. Es la idea de cuatro jóvenes estudiantes de la escuela de creativos Brother Ad Madrid que tenían que realizar una idea para clase. Y parte de esta campaña que ha dado la vuelta al mundo tiene su origen en Salamanca, puesto que una de las ‘culpables’ del enorme éxito y viralidad del proyecto es la charra Mercedes Mandrés.

“La gente se creía que era de Netflix, y cuando hemos dado la cara se han asombrado de que fuéramos alumnos”

Mer atiende a SALAMANCA24HORAS desde su casa en la ciudad charra, donde está pasando la cuarentena. Unos días antes de que se decretara el estado de alarma, en la escuela ya les avisaron de que suspendían las clases -algo decretado por la Comunidad de Madrid a partir del 11 marzo-, motivo por el que decidió volver con su familia pese a que en Brother Ad Madrid les comunicaron que seguirían con la teledocencia.

Una de las tareas que les encomendó la escuela creativa fue hace una campaña gráfica para una serie. Mer, junto a su compañero Rubén de Blas, y junto a otra dupla -en Brother se trabaja por parejas- formada por Tito Rocha y Alberto Arribas comenzaron a pensar. “Habíamos escuchado que el creador de Black Mirror había dicho que no iba a hacer una temporada porque con todo lo que estaba pasando no estaba bien, y ahí se nos ocurrió esta idea”, relata.

Una idea que ni por asomo sabían que iba a llegar tan lejos y que surgió de utilizar las redes sociales. “En Twitter se hablaba mucho de que 2020 parecía un capítulo de Black Mirror, y comenzamos a responder a la gente con las imágenes que habíamos hecho”, detalla. Estas imágenes, en concreto, era reflejar un espejo en paradas de autobús con el marco de la serie, como si los propios paseantes que pasaran formaran parte de una nueva temporada.

Santa Marta estuvo a punto de ser parte de esa campaña, pero Mer no encontró ninguna parada que cumpliera con los requisitos que buscaban ambas duplas, por lo que finalmente fueron sus compañeros de Madrid los que seleccionaron los emplazamientos. Posteriormente, un poco de edición con Photoshop dio lugar a una campaña que se hizo viral a los pocos días.

Esta promo de Black Mirror es simplemente brutal. pic.twitter.com/MoGrZFuwLE — Juan Manuel Toribio (@Juanma_Toribio) June 1, 2020





“Un chico puso un tweet y empezó a tener muchísima repercusión”, recuerda, añadiendo que su satisfacción fue plena porque se empezó a hablar muchísimo de las imágenes, ya no sólo en Twitter sino en el mundo publicitario. El culmen llegó cuando cuentas con miles de seguidores, como @VistoEnLasRedes o @PostureoEspanol las postearon, alcanzando así a todo el mundo.

Y eso que, cuando fueron twitteadas y compartidas en Instagram, “la gente se creía que era de Netflix”, reconoce Mer alegremente, apuntando que “cuando hemos dado la cara, se han asombrado de que fuéramos alumnos”.

Una campaña basada en el social listening que fue muy rápida “para no dejarlo pasar”

Mer Mandrés admite que su campaña ha tenido más repercusión que la que hizo Neflix para dar ánimos durante la pandemia y que anunciaba “El regreso más esperado” refiriéndose a la vuelta a las calles.

Si han podido hacer algo así fue gracias al social listening. Es decir, ver de lo que hablaba la gente en redes social y aprovechar el momento. Un momento en el que están sucediendo “cosas muy fuertes”, indica Mer, motivo por el que se dieron prisa para hacer el proyecto “y no dejarlo pasar”, ya que todo el tiempo leían que “cada día parecía una noticia nueva y la gente se preguntaba que dónde estaba viviendo, que no parecía normal sino un capítulo de Black Mirror”. Una técnica, la del social listening, que usa Netflix para sus campañas, por cierto.

Los cuatro alumnos, desde Brother, han tenido el apoyo total “en todo momento”, cuenta la salmantina. Por esta campaña no van a tener mejor o peor nota, sino que la idea de la escuela es que realicen campañas como si fueran reales para después añadirlas a su portfolio y que puedan ir mostrándolo en diferentes agencias para que así sean valorados por su trabajo real.

“Les contamos la idea, nos ayudaron a pensarla cuando no estaba cerrada y nos están dando repercusión. Sin ellos (Brother) no podríamos haberlo hecho”, asegura Mer, quien también destaca la importancia de su escuela dentro del mundo de la publicidad y el acercamiento que están tenido a directores creativos gracias a ello.

Eso sí, para todo ello es importante que se les reconozca como autores de la campaña, tanto a ellos como a la escuela, ya que es un reconocimiento que les viene bien de cara al futuro, si bien en el presente ya están recibiendo elogios por la misma: “Estamos asimilándolo todo. Nos han felicitado gente de agencias como DAVID o LOLA MullenLowe”, dos prestigiosas firmas que tienen oficinas en España.

Sin noticias de Netflix España

La campaña también ha llegado a medios de comunicación de todo el mundo y, aunque ya está añadida en su portfolio, los estudiantes todavía no han recibido noticias de Netflix España. “No nos han contactado”, concreta Mer, quien recalca que los responsables de la plataforma en nuestro país no se han pronunciado. Sí lo hicieron desde Netflix México para confirmar que no era idea suya, pero no hay noticias de la compañía en España.

“Sé que (el diario) El Mundo se ha intentado poner en contacto con ellos, pero no han recibido respuesta”, detalla la creativa salmantina, quien lamenta que haya artículos en los que se haya dicho de todo “y muchas cosas que no son verdad”, como que la campaña sí era de Netflix.

El autor del tweet viral, Juanma Toribio, tampoco se atribuyó en ningún momento la idea, sino que reconoció que era de Mer y su compañeros. "Nos pusimos en contacto con él y fue muy simpático. Nos explicó que no sabía de quién eran las imágenes y que a él le habían llegado por WhatsApp, y rápidamente nos las acreditó. Además, nos enseñó las estadísticas del tweet, y en ese momento 7 millones de personas lo habían visto".

Tres semanas más de curso… y a buscar trabajo en agencias, aunque “la publicidad está parada por el coronavirus”

Esta charra se embarcó en octubre en un curso de Creatividad Integral de Brother Ad Madrid de 10 meses de duración. El próximo 26 de junio llegará el final de curso y no niega que toda la repercusión que está teniendo la campaña será buena para los cuatro alumnos que la realizaron, puesto que ese día tendrán que presentar su portfolio ante varios directivos que acudirán.

“Siempre tienes una idea pero el hacerlo viral y que tenga tanta repercusión muchas veces es aleatorio”, apunta, explicando además que el trabajo durante el confinamiento se ha hecho más duro por dos motivos: uno, porque el feeling de estar con tu dupla pensando y desarrollando ideas no es el mismo si se hace en persona que si se hace vía Skype o Zoom; el segundo, que por el coronavirus la cabeza no está al 100% “y no es tan fácil sacar ideas”.

De hecho, en otros trabajos han intentado que no todas las ideas se basen en torno al coronavirus, un problema que han afrontado en general todas las marcas y agencias publicitarias, “que han tenido que plantearse si hablar del Covid o no”, ya que además es complicado salir de una imagen y sobre todo, teniendo en cuenta, que la gente “está harta del mismo discurso”.

Por el momento, la publicidad está prácticamente parada por toda la situación actual, pero la idea de Mer cuando acabe el curso es comenzar a buscar trabajo en una agencia. “Todos estamos igual, queremos trabajar ya, porque en Brother hemos aprendido muchísimo y el siguiente paso es aprender en una agencia”, afirma.

Y es que, aunque el trabajo sea parecido, “cada agencia es un mundo, y en cada una se trabaja de una forma y tienes casos reales que pensar para un cliente”, añadiendo que no siempre los clientes aprueban las ideas que tienen los publicistas.

Por el momento, su idea necesitaba una única aprobación: la de la escuela. Pero no ha conseguido sólo esa, sino que la crítica popular y la del mundo de publicidad se ha puesto de su lado. Esta campaña no era de Netflix, pero nadie sabe si el próximo anuncio que veamos de la compañía también ha sido obra de Mer y sus compañeros.