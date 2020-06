​Charaf, una de las sensaciones del grupo 8 de Tercera, abre las puertas a los equipos charros de Segunda B

El futbolista, ex del Cristo Atlético, ha cuajado un excelente año y, aunque busca un filial, no descartaría decir sí a una hipotética llamada de Guijuelo, Unionistas o Salamanca CF UDS

Una de las revelaciones del grupo octavo de la Tercera División es Charaf Taoualy. El jugador de 21 años, que se formó en la cantera del Sevilla, ha jugado este año en el Palencia Cristo Atlético. Charaf ha anotado seis goles en los más de dos mil minutos que ha disputado con el conjunto morado, en el que ha alternado su puesto de mediocentro ofensivo con jugar un poco más adelantado.

Gran temporada individual. “Sobre todo por la confianza que me faltó el año anterior. Este año he contado con muchos minutos en el Cristo Atlético y he estado cómodo. El año anterior me daba cosa jugármela hasta en los entrenamientos y este año sí me atrevía”.

Crecimiento en el terreno de juego. “He tenido la confianza del entrenador, del equipo y la mía. Este año en lo que más he crecido en el sacrificio. Atacaba, defendía y llegaba a hacer goles”.

Competitividad en Tercera División. “El fútbol del Norte es muy diferente al del Sur. En el Sur son más de calidad y aquí hay mucha más competitividad. Lo que he llevado muy mal al principio es el frío”.

Futuro. “Ya me están llegando varias ofertas pero yo estoy buscando un filial. Si no me sale el filial, ya buscaré otros primeros equipos de Tercera”.

Le gustaría jugar en algún equipo charro de Segunda B. “Son tres clubes con los que me he enfrentado a ellos en el Valladolid B y claro que me gustaría jugar allí”.