El tercer día consecutivo sin positivos recientes por coronavirus en Salamanca se obscurece con un nuevo fallecimiento en el Hospital

Salamanca, como en los últimos días, no puede alegrarse por los datos referentes al coronavirus de este domingo. Y es que si bien, y por tercer día consecutivo, no se ha registrado ningún nuevo contagio diagnosticado el día anterior, sí hay que lamentar el fallecimiento de una persona, lo que hace que el número de defunciones por Covid-19 en la provincia desde que empezara la pandemia se sitúe en 368.





Como ya se ha comentado, el dato esperanzador es que no se ha registrado ningún caso nuevo respecto al día anterior, tercera jornada consecutiva en la que se logra tal dato, algo que no sucedía desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, hay que contabilizar siete nuevos positivos por PCR a la estadística del total de casos registrados que ya asciende a los 4.355. Estos siete positivos, como ya se viene mencionando con anterioridad, son casos confirmados mediante prueba, que no necesariamente tienen que ser recientes, sino que su resultado ha sido notificado ahora .

Otro dato ligeramente esperanzador a añadir a este domingo son las dos nuevas personas que han superado la enfermedad. De esta forma, 1.253 ya han sido dadas de alta ya en Salamanca; pero, además, hay que añadir las buenas cifras en el Hospital, donde solo tres personas están ingresadas en UCI por el coronavirus y en planta hacen lo propio 18 pacientes.

En Castilla y León, solo se contabilizan tres nuevos casos diagnosticados del día anterior, aunque se suman 57 nuevas PCR positivas. Así, la comunidad ya cuenta con 25.900 casos registrados, de estos 8.339 han superado la enfermedad, mientras que 2.025, lamentablemente, han perdido la vida por la COVID-19.

Una nueva forma de presentar los datos

Se trata del enésimo cambio a la hora de presentar los datos por parte de la Junta de Castilla y León. Se ha suprimido el apartado de nuevos casos registrados y ahora aparecen otros dos:

1- La columna de nueva estrategia, que ya se estableció hace varias jornadas. Es una estadística que detalla aquellos casos confirmados por PCR positiva con síntomas en los catorce días previos a la realización de dicha prueba. Por razones de tiempo o logística, no necesariamente tienen que ser casos recientes -aunque tampoco se puede aseverar esa afirmación, porque la Consejería de Sanidad no específica de cuándo son estas pruebas- , pueden ser resultados que han tardado en ser notificados por volumen de trabajo en los laboratorios, pero es ahora cuando la Junta los registra.

2- Casos diagnosticados en el día anterior. Son aquellos casos diagnosticados en las últimas 24 horas, comunicados según el nuevo criterio establecido por el Ministerio, que presentaban síntomas recientes y que, al realizarles una prueba PCR, el día previo a esta noticia, han dado positivo.

Así, vuelve a cambiar la información facilitada con la idea de ser lo más fiel a la realidad actual que vive la comunidad. Esto difiere de los nuevos positivos totales de cada día, puesto que la diferencia en el número puede deberse a personas que han sido contabilizadas en días anteriores como nuevos casos, al haber dado positivo en pruebas de anticuerpos y a las que ahora se les ha vuelto a realizar una PCR que ha dado un resultado positivo.

De esta forma, se busca que se recojan solo aquellos nuevos casos sintomáticos que puedan ser potenciales transmisores del virus. "Durante la fase de transición, iniciada el pasado 11 de mayo, el Miniserio de Sanidad computa únicamente como casos confirmados los que cumplen la nueva definición: casos con PCR positivos o casos que cumplen criterio clínico, con PCR negativa pero resultado positivo a IgM (ELISA); incluye, además, casos asintomáticos con PCR positiva", ha detallado la Junta de Castilla y León.

Explicación de las diferentes pruebas a realizar

Explicación de las pruebas PCR que siguen dando positivo en el tiempo