​Pepe Crespo, director deportivo del RS Monterrey: “Ramón MorÍñigo va a seguir como entrenador”

Pepe Crespo ha tomado las riendas de la dirección deportiva del Real Salamanca Monterrey. El conjunto amarillo quiere ampliar equipos en su cantera y también sentar las bases del futuro a medio plazo. Además, Crespo confirma a Ramón Moríñigo como entrenador del primer equipo y también que continuará un número amplio de jugadores del año anterior.

Novedades metodológicas en el RS Monterrey. “He cogido la dirección deportiva y va a haber un coordinador de fútbol 11 y otro de fútbol 7. Queremos hacer ver a los entrenadores la metodología que queremos. Esta está basada por mi experiencia de muchos años en el fútbol y le damos mucha importancia al fútbol de iniciación. Me he encontrado un grupo de entrenadores jóvenes pero preparadas y un club organizado. Hay una frase que yo digo siempre: los jugadores pueden o no llegar a ser futbolista pero siempre van a llegar a ser personas y eso es en lo que vamos a trabajar”.

Mejoras en el Reina Sofía. “Va a quedar un mini estadio. Creo que, después del Helmántico, uno de los mejores campos que va a ser en toda la provincia de Salamanca. Ese nuevo entorno va a hacer que sea muy llamativo”.

Salud de la base del RS Monterrey. “Nuestra idea es tener dos equipos por categoría. Estamos en ello y a ver si salen los chicos suficientes. Pero estamos pensando hacer un equipo aficionado B y vamos a valorar poder hacer un juvenil C”.

Primer equipo en Regional. “Ha sido un punto de inflexión muy bueno. El campo necesitaba un equipo en esa categoría y estamos trabajando para poder formar un equipo muy competitivo. Hay una buena base del año pasado y estamos viendo qué jugadores pueden venir para formar un equipo competitivo. El ascenso ha sido muy importante”.

Entrenador / bloque. “Ramón va a continuar como entrenador. Es de las primeras decisiones que se tomaron. Debe seguir con el equipo porque conoce el bloque, va a estar Cánovas con él de segundo entrenador y sigue Toño como delegado, además de Sergio Ramos como preparador físico. Ahora estamos con la incorporación de un entrenador de porteros para el primer equipo y de base más los fisios”.