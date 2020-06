​Hernán Pérez, ambicioso en su presentación con Unionistas: “A mí lo que más me gusta es ganar”

Hernán Pérez ya ha posado con la camiseta de Unionistas. El técnico asturiano ha sido presentado ante los medios de comunicación y se ha mostrado ambicioso en sus primeras palabras como entrenador blanquinegro.

Primeras palabras como entrenador de Unionistas. “Estoy muy contento. Gracias a Diego y al presi, a toda la Junta Directiva. Vengo con muchísima ilusión y es un club que tengo el lujo de conocer desde fuera y ahora es un honor poderlo hacer desde dentro. Espero devolver la confianza con trabajo y resultados, que para eso estamos aquí. No soy un hombre de grandes discursos”.

Futura Segunda B. “No sabemos prácticamente nada. Desconocemos el formato de la competición, el número de equipos, cuándo va a empezar… tenemos que ir muy seguros en cada decisión que tomemos porque no nos podemos equivocar. Pediré a los mejores jugadores posibles pero soy consciente de que somos un equipo humilde. Vamos a tratar, con los recursos que tenemos, hacer el mejor equipo posible”.

Diez jugadores con contrato. “Conozco a todos. Es un equipo que ha estado en nuestro grupo. La decisión (sobre los diez jugadores con contrato) habrá que consensuarla. Luego también hay que ver la predisposición de los jugadores”.

De la Nava. “Le conozco muy bien. Hemos hablado poco pero hemos tenido una conversación informal. En cuanto a su posición, para mí es un jugador que juega detrás del punta. Tiene mucha calidad y si su rendimiento es alto, el beneficio del club también va a ser alto”.

Objetivo. “Es una pregunta difícil de responder porque desconocemos prácticamente todo. Es un club que siempre ha cosechado éxitos y sabemos que cuanto más arriba estás, más cuesta avanzar”.

Mercado de fichajes. “Una de las razones que me ha hecho venir aquí, es la organización del trabajo. Hay que hacer las cosas de común acuerdo. También sé las dificultades del mercado y que hay muchos jugadores en el escaparate. Luego cada uno tiene unos gustos personales”.

Estilo de juego. “Soy un entrenador que creo que como equipo tienes una identidad propia y un modelo de juego para no volver locos a los jugadores, pero también se trata de contrarrestar o defenderse de un rival. Es muy importante conocer sus puntos fuertes y débiles. Esto es un juego y se trata de ganar. A mí lo que más me gusta es ganar y aquí se trata de adaptarse. Partiendo de la base que lo que más me gusta es ganar, la gente viene porque esto es también es un espectáculo. Mis equipos siempre se caracterizan por buscar la portería contraria, marcar muchos goles, ser verticales… Una de las cosas que más me preocupaba eran las dimensiones pero la hierba artificial, si está en buen estado, es un factor positivo”.

Ilusión por Unionistas. “Las personas que empezaron con este proyecto. Lo bien que me habla todo el mundo desde fuera y tenía intriga y curiosidad por ser parte de la historia. Veo a la gente muy cercana y preocupada por mí. Voy a tratar de devolver la confianza con trabajo y, sobre todo, con resultados”.

Reina Sofía. “Confío muchísimo en el trabajo que llevan haciendo desde hace años. Espero que hagamos de nuestro estadio sea un fortín y espero que sea con gente porque la fortaleza de este club es su afición”.

Posibles renovaciones de Zubiri y Mario. “No nos hemos sentado a hablar de nombres propios. Cuando conoces a un jugador es mucho más fácil tomar una decisión. Zubiri tuvo un rendimiento espectacular en Langreo y a Mario le he tenido menos tiempo y no le disfruté en competición porque entrenaba con nosotros en Barakaldo. Los jugadores buenos vamos a tratar de tenerlo nosotros”.

Otros entrenadores de USCF. “Aguirre me parece un excelente profesional y le tengo mucha estima. Me habla maravillas. No solo ahora sino que también antes. Es uno de los clubes que más le ha impactado en la carrera. Es una persona de mi total confianza”.