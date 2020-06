Sandoval, sobre una posible marcha de Romero: “Por ahora no se ha puesto nadie en contacto con nosotros”

El presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, estuvo al lado de Hernán Pérez en la presentación de este como nuevo técnico del equipo. Sandoval se refirió a una posible marcha de Álvaro Romero y también confía en comenzar el curso en el Reina Sofía.

Palabras de Sando tras la reelección. “No habíamos tenido rueda de prensa presencial ni como club, más allá de comunicados o entrevistas personales… la temporada que viene estaremos en Segunda B con un nuevo formato. Quería refrescar que hemos sido elegidos como Junta Directiva para los próximos tres años.”.

Estructura deportiva. “Ya os presentamos a Diego Hernansanz como nuevo director deportivo y hoy presentamos a Hernán. Nos hace mucha ilusión porque es joven, tiene muchas ganas y en Unionistas esas cosas nos gustan. Tenemos amistades comunes y a él le apetecía estar aquí porque es conocedor del club. Llevamos tres entrenadores asturianos y espero que tenga la misma suerte que los anteriores”.

Posibles salidas. “Romero tiene contrato. Tendrán que sentarse tanto dirección deportiva como entrenador y decidirán quién quiere que se quede y a qué precio. Por ahora no se ha puesto nadie en contacto con nosotros”.

Empezar la Liga con público. “Las noticias que van saliendo cada semana varían los datos. Tenemos que hablar con el Ayuntamiento para saber cuándo esté el Reina Sofía preparado. Ojalá esté a principios de temporada y con cuanta más gente mejor”.

Campaña de socios. “Sea con restricción o no, está claro que no va a ser una entrada general. Hay que estudiar las diferentes zonas del campo. Tenemos mucha suerte en el club que tenemos en la grada socios y no abonados, porque eso quiere decir que están más involucrados que ir solo a los partidos”.