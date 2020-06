El Consejo de la Juventud pide becas contra el abandono escolar en Bachillerato y FP y apoyo para campamentos de verano

El Consejo de la Juventud de España ha reclamado este lunes en el Congreso becas específicas para la etapa de Bachillerato y para Formación Profesional, que rebajen el porcentaje de abandono escolar que existen en ambas opciones. Además, piden ayudas y aporyo a las organizaciones juveniles para que los campamentos de verano, que tan necesarios van a ser durante los próximos meses, sean "más accesibles" a todo el mundo.

La vicepresidenta de esta organización, María Rodríguez, ha comparecido ante el grupo de trabajo de Política Social de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, en donde ha destacado como su gran reivindicación que no quiere que a la juventud se les llame "la generación perdida".

"Comprometéos con nosotros", ha declarado ante los diputados, para denunciar que las autoridades se olvidaron de consultar a los jóvenes durante la crisis de 2008, que aún siguen sufriendo. De hecho, apunta Rodríguez, se han tenido que enfrentar a la pandemia sin haberse "recuperado" aún de la crisis anterior. "Entramos peor que otros colectivos", ha señalado.

Uno de los ejes en donde, a su juicio, debe actuar ahora el Ejecutivo es en el sistema educativo que se ha visto frenado por el coronavirus. Al Consejo de la Juventud no sólo le preocupa la brecha digital entre hogares, sino también las diferencias que han podido sufror los alumnos por la preparación o el tiempo de sus progenitories. En este sentido, apuntan que hay padres que no pueden "dar el mismo apoyo que un profesor".

Por ello, proponen que durante el verano y el próximo curos se pongan en marcha programas de refuerzo que eviten la repetición de curso. Ésta, explica la compareciente, se trata de una medida "ineficaz", además de "costosa" para el sistema. El dinero, explica, se puede priorizar para programas de refuerzo.

Empleo y vivienda

También como ayuda a esta situación, el Consejo de la Juventud pide más ayudas a lo que llaman la "Educación no formal" de la que se ocupan las organizaciones juveniles y que engloban, entre otras cosas, los campamentos de verano. Rodríguez recuerda que estas opciones van a tener que adaptarse este verano a las condiciones sanitarias exigidas por el Gobierno, con los costes que esto supone. "Lo que no se puede permitir es que los campamentos se oferten con precios más caros y que no sea accesible para los jóvenes", ha indicado, antes de pedir apoyo económico para las organizaciones juveniles que se encargan de estas opciones.

Del mismo modo, llama la atención de la incidencia que esta crisis puede tener en el abandono escolar. Se trata de un problema que se registra principalmente en Bachillerato y FP. "En la actualidad un estudiante de FP de grado medio en los umbrales más bajos recibe unos 100 euros al mes", apunta Rodríguez, antes de indicar que, ante esa cantidad, un alumno con una familia con dificultades preferirá trabajar a estudiar. Así, piden becas específicas que acaben con esta situación.

En si intervención, la vicepresidenta del Consejo de Juventud de España también se ha referido a la necesidad de un Plan de empleo para jóvenes que sea "el más ambicioso" que el país "haya tenido jamás" y que acabe con la precariedad que el colectivo sufre en este sector: sueldos bajos, temporalidad, despido fácil.

Y, en este sentido, han llamado también ha "no poner tantas condiciones" en los planes de acceso a la vivienda. Para Rodríguez es una "contradicción" que se exijan ciertos requisitos a una persona que está buscando casa para "estabilizarse". "Haty que priorizar la emancipación con ayudas accesibles de verdad", ha indicado.

Finalmente, ha destacado que, según un estudio de la UCM, los problemas de salud mental que se han detectado en el confinamiento han afectado casi el doble a gente joves que al resto de colectivos, especialmente con síntomas de ansiedad y depresión. "Pedimos que este tema deje de ser un tabú", ha declarado la compareciente, que ha reclamado que se facilite atención psicológica tras la pandemia.