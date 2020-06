​Mario Fernández: “Si toman la opción de que quiera seguir, estoy abierto”

Mario Fernández llegó en el mercado de invierno a Unionistas para apuntalar la portería. El cancerbero cántabro se ganó rápido el sitio como titular y ahora está a la espera de conocer si el club quiere renovarle. Además, el propio Mario coincidió durante la pasada temporada dos meses con Hernán Pérez, cuando entrenaba en el Barakaldo.

Temporada diferente. “Ha sido un año un poco raro. Rescindí el último día de mercado y, a partir de ahí, todas las porterías estaban cerradas. Empecé a entrenar con el Barakaldo en octubre y noviembre. Me salieron algunas cosas que no me interesaban y luego me salió Unionistas y he estado muy cómodo”.

¿Qué tiene Unionistas? “El ambiente, el vestuario, la afición… se viven los partidos de forma diferente. El tiempo de ocio también es bueno porque Salamanca es una ciudad muy bonita”

Renovación. “Yo ya lo he dicho, he estado a gusto y escuchar al club. Si toman la opción de que quiera seguir, estoy abierto”.

Hernán como técnico. “Le gusta bastante trabajar. Me he encontrado con ellos también en una mala racha y él seguía insistiendo y tenía muy claro todo en eso sentido. No me ha llamado para pedirme informes de Unionistas”.