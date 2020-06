El martes mantiene a raya al coronavirus: Salamanca suma su segundo día con cero muertes y sin nuevos contagios

Salamanca cuenta con un total de 4.368 casos confirmados con COVID-19. A ese registro, y a pesar de no ser casos recientes, se suman esta jornada ocho nuevas PCR positivas

Las buenas noticias continúan esta semana en Salamanca. La provincia no ha registrado este martes ningún nuevo contagio por coronavirus en las últimas 24 horas. Sumando ya varios días con esta estadísticas a cero. No obstante, sí cabe apuntar que se han contabilizado ocho nuevas pruebas PCR que han arrojado un resultado positivo, que se suman al total de confirmados (4.368), pero, según apunta la Consejería de Sanidad, se trataría de casos que no son recientes.

Del mismo modo, el Hospital de Salamanca tampoco suma nuevas muertes por la incidencia de la COVID-19, manteniendo su registro en los 368 fallecidos.

En cuanto a las altas hospitalarias, se registran otras tres personas que han superado la enfermedad en el Complejo Asistencial Universitario, arrojando ya un total de 1.258 pacientes en este apartado. Por su parte, los ingresos en el propio hospital continúan descendiendo y manteniéndose en valores mínimos, de hecho, solamente una persona está ingresada en UCI, mientras que otras quince lo hacen en planta.

En Castilla y León, este martes solo se registran tres nuevos contagios, con dos en Zamora y 19 PCR positivas, casi la mitad en Salamanca. De esta forma, la comunidad contabiliza un total de 25.940 casos confirmados, con 8.358 altas hospitalarias y 2.032 fallecidos.

Una nueva forma de presentar los datos

Se trata del enésimo cambio a la hora de presentar los datos por parte de la Junta de Castilla y León. Se ha suprimido el apartado de nuevos casos registrados y ahora aparecen otros dos:

1- La columna de nueva estrategia, que ya se estableció hace varias jornadas. Es una estadística que detalla aquellos casos confirmados por PCR positiva con síntomas en los catorce días previos a la realización de dicha prueba. Por razones de tiempo o logística, no necesariamente tienen que ser casos recientes -aunque tampoco se puede aseverar esa afirmación, porque la Consejería de Sanidad no específica de cuándo son estas pruebas- , pueden ser resultados que han tardado en ser notificados por volumen de trabajo en los laboratorios, pero es ahora cuando la Junta los registra.

2- Casos diagnosticados en el día anterior. Son aquellos casos diagnosticados en las últimas 24 horas, comunicados según el nuevo criterio establecido por el Ministerio, que presentaban síntomas recientes y que, al realizarles una prueba PCR, el día previo a esta noticia, han dado positivo.

Así, vuelve a cambiar la información facilitada con la idea de ser lo más fiel a la realidad actual que vive la comunidad. Esto difiere de los nuevos positivos totales de cada día, puesto que la diferencia en el número puede deberse a personas que han sido contabilizadas en días anteriores como nuevos casos, al haber dado positivo en pruebas de anticuerpos y a las que ahora se les ha vuelto a realizar una PCR que ha dado un resultado positivo.

De esta forma, se busca que se recojan solo aquellos nuevos casos sintomáticos que puedan ser potenciales transmisores del virus. "Durante la fase de transición, iniciada el pasado 11 de mayo, el Miniserio de Sanidad computa únicamente como casos confirmados los que cumplen la nueva definición: casos con PCR positivos o casos que cumplen criterio clínico, con PCR negativa pero resultado positivo a IgM (ELISA); incluye, además, casos asintomáticos con PCR positiva", ha detallado la Junta de Castilla y León.

