​Simón explica que los pacientes que siguen dando positivo en coronavirus después de dos meses es porque “tienen una importante carga vírica” aunque es probable que no contagien

Una vez más, SALAMANCA24HORAS preguntaba a Fernando Simón, el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). En esta ocasión era acerca de, por qué más de dos meses después de mostrar los primeros síntomas, había pacientes que continuaban dando positivo en las pruebas PCR, y si esto se debía a una importante carga vírica y, si por ende, podían seguir contagiando.

“Puede ser porque sigan quedando virus en el organismo que se tiene que ir poco a poco expulsando”, relataba Simón, si bien indicaba que cada vez hay más estudios en los que se está centrando el CCAES porque parece que “a partir del séptimo día, los casos leves ya no transmiten la enfermedad”, aunque matizaba que “también es cierto que una persona con mayor carga viral probablemente tiene el virus detectable durante más tiempo, sea o no infectivo”.

Unos estudios en los que hay que tener en cuenta “unos márgenes de incertidumbre alrededor necesarios”, si bien cada vez hay más indicios que apuntan a que el virus se multiplica en muestras de pacientes a partir del séptimo día “como la probabilidad de que una persona, a partir del séptimo día tenga defensa contra el virus, y por lo tanto, la carga viral esté controlada, aunque pueda seguir obteniéndose a partir de PCRs”.

O, incluso, aunque no se le haya hecho PCR y tenga carga viral o no, “a partir del séptimo día hay estudios que muestran que no produjo ningún caso secundario”. Es decir, que a partir del séptimo día, los casos más leves no contagian, según muestran los estudios, aunque sí pueden haber contagiado antes.

Unas evidencias que cada vez son “más sólidas e importantes” y que han llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a rebajar el período de cuarentena recomendado de 14 a 10 días, aunque hay que ser “más prudentes” en lo que respecta a casos más graves, por lo que hay que esperar “un tiempo hasta asegurarnos que esto que he estado explicando es aplicable a casos graves”.

España también rebajará el período de cuarentena

De hecho, Fernando Simón confirmaba que las autoridades sanitarias españolas están estudiando rebajar el periodo de cuarentena de una persona infectada por el nuevo coronavirus de 14 a 10 días siguiendo dichas recomendaciones porque las mismas “tienen una base sólida”.

"Hay cada vez más evidencia de que a partir del día 7 los casos leves no transmiten la enfermedad y, además, lo ha recomendado la OMS", ha argumentado Simón, para informar de que la cuarentena de 14 días se estableció según la evidencia científica obtenida con el coronavirus SARS-1 y que produjo la primera pandemia del siglo XXI.

En este sentido, el experto ha reconocido que este asunto ha sido discutido en varios órganos internos del Ministerio de Sanidad y se sigue estudiando con el objetivo de saber qué opción es "más segura" y más puede favorecer al control de la epidemia en España, ya que se está estudiando “con mucho detalle” en cómo reducir la carga sobre los sistemas.

No obstante, ha comentado que es "posible" que se cambie la recomendación de permanecer 14 días en cuarentena a 10 días. "Es posible que se modifique porque es muy probable que el contagio en los casos leves no se produzca a partir del séptimo o décimo día", ha zanjado.

Finalmente, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias se ha referido a la obligatoriedad, una vez finalizado el estado de alarma, de usar las mascarillas en lugares públicos, insistiendo en que es un "método más de control" del virus. "La mejor mascarilla son dos metros de distancia", ha zanjado.