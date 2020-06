​Garci: “Quiero que la base de Unionistas, en unos años, sea la mejor de Salamanca”

Juan García lleva en Unionistas desde su creación. Garcy, como se le conoce en el club, comenzó en el Benjamín B y ha ido escalando en responsabilidades. Al año siguiente, Astu le ‘reclutó’ para formar parte del cuerpo técnico del primer equipo, que alternó con su estancia en otros equipos de base. Ahora, además de seguir como segundo de Hernán Pérez, también será el nuevo coordinador de la base de Unionistas.

Nuevo coordinador de la base de Unionistas. “Estoy muy contento y con muchas ganas de darle otro aire a la cantera. Todos somos distintos y cada uno tiene sus ideas. Estoy muy contento por la oportunidad que me brinda el club”.

¿Cómo surge la oportunidad? “Adri comunica al club que, por motivos personales, no puede seguir. No sé cuántos días tarda el club en llamarme pero me dicen que si me interesa y no dudo un momento”.

¿Con qué personas va a contar en la coordinación? “Cuando cojo el puesto, le comunico al club que quiero ciertas personas para estar bien rodeado y formar una coordinación bien importante. Vamos a ver si en los próximos días podemos cerrarla del todo. Chemi será el coordinador de fútbol 7”.

¿Cuál es la salud actual de la cantera? “Tras un año difícil por no poderse acabar las competiciones y es el primero que lo he vivido desde fuera. Veo gente con muchas ganas y se ha hecho buen trabajo estos años”.

Muchos cambios en la base. “Cada uno tiene una idea y yo con mi grupo de trabajo tendremos mucha idea. Todo el mundo que, por motivos personales ha decidido salir, el club no se va a quedar cojo. Quiero que estén al 200% dispuestos a trabajar”.

Objetivos para la base “Cuando me reúno con el club les demuestro que tengo mucha ambición y mucha hambre. Quiero que la base de Unionistas, en unos años, sea la mejor de Salamanca. Creo que tenemos potencial y el club confía en la base y en la gente que vamos a trabajar. El paso adelante del Reina, nos tiene que impulsar”.

Ascenso a Liga Nacional “No hay duda que es el objetivo. Está más que claro. El entrenador ya lo sabe y yo le he brindado todo mi apoyo. Tenemos que ir a conseguirlo cuanto antes”.

¿Habrá canteranos en la pretemporada del primer equipo? “Claramente sí. Es una cosa que ya está tratada con el entrenador y el director deportivo. No entiendo que Unionistas inicie entrenamientos sin juveniles. No solo es de cara a los juveniles, sino también de cara a los formadores. El primer equipo y la cantera van a ir más unidos”.