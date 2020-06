La Comunidad de Madrid no pedirá el pase adelantado a fase 3 y estará previsiblemente una fase por debajo de Castilla y León este lunes

La Comunidad de Madrid no pedirá el pase adelantado a la fase 3 de la desescalada de cara al próximo lunes ni tampoco propondrá medidas de flexibilización, como ha hecho en otras ocasiones

Así lo ha desvelado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Desde el Ejecutivo autonómico, han apostado por ser "prudentes" y trabajar en abordar la situación de cara al 21 de junio, cuando decae el estado de alarma.

"No se ha valorado la posibilidad de pasar a fase 3 por varias razones. En primer lugar, ya hicimos una serie de peticiones al Gobierno de España para flexibilizar esta fase 2, que no han sido atendidas, y en segundo porque a partir del 21 de junio el estado de alarma decaerá y con ello el sistema de fases", ha trasladado. Además, ha incidido que no se estudiado ninguna medida en concreto para flexibilizar la actual situación.

Por ello, considera que ahora lo que tienen que hacer es "estar preparados para sumir de nuevo íntegramente todas las competencias que van a volver a las comunidades autónomas y, a partir de ahí, diseñar un plan para continuar con esa desescalada" para evitar rebrotes y conseguir reactivar la economía.

El Ejecutivo regional tendrá que valorar, "seguramente" en el próximo Consejo de Gobierno, "qué nivel de desescalada" ponen marcha, qué sectores pueden seguir abriéndose y cuáles tienen que "esperar un poco más".

En un primer momento el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, señaló que sí se pedirá el cambio de fase. Ante esto, Aguado ha indicado que "no ha pasado nada" sino que pasar a la fase 3 sigue dependiendo del Gobierno de España y en las dos ocasiones anteriores donde han solicitado el pase o incorporación de determinadas medidas se les ha negado.

"Entendemos que si nos han negado esta opción estaremos estos 14 días en fase 2, que es lo que nos ha transmitido el Gobierno que quiere que hagamos y lo que estamos pidiendo al Gobierno de España es que a partir del 21 de junio nos diga qué va a suceder con las comunidades, cuántas competencias vamos a asumir y qué capacidad vamos a tener de movimiento para los madrileños", ha manifestado.