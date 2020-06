El acceso a las piscinas de Carbajosa con código QR y en tres franjas horarias de tres horas cada una

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha celebrado este jueves un pleno extraordinario para aprobar el coste que supone la adquisición del nuevo software que permitirá las reservas online, un acceso controlado, y con código QR a las piscinas a partir del 20 de junio.

Cualquier usuario -viva o no lo haga en la localidad- podrá comprar con 48 horas de antelación, a través de una página web, hasta cinco entradas en tres franjas horarias diferentes, de 12.00 a 15.00 horas, de 15.00 a 18.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, pagando mediante tarjeta o Bizum y generando un código QR que habrá que mostrar a la entrada del recinto.

Los precios prorrateados en función de las franjas horarias de tres horas, también aprobados en pleno por el Grupo Popular y la abstención de Ciudadanos y PSOE, son gratuitos hasta los seis años, de 0,50 euros de 7 hasta los 14 años y de un euro para adultos.

Con los votos favorables del Grupo Popular, y la abstención de PSOE y Ciudadanos, la sesión extraordinaria ha aprobado modificar el anexo de inversiones del presupuesto por 3.025 euros, el coste que supondrá adaptar la nueva normalidad a la apertura de las piscinas. Además del nuevo acceso con reservas online "rápido y ágil que evitará aglomeraciones", se contratarán dos vigilantes y se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos siete veces al día.

"Queremos hacerlo bien, con seguridad, es un gasto pero son más los beneficios". El popular Domingo Elena aseguró que la decisión se toma "porque muchos vecinos de Carbajosa no podrán irse de vacaciones y muchas piscinas comunitarias no abrirán".

Sara Sánchez, portavoz socialista: "Si se abren, que sea con todas las garantías"

"La decisión corresponde al equipo de Gobierno por lo que, si se abren, que sea con todas las garantías". La portavoz del grupo socialista, que se abstuvo, se mostró muy crítica por la premura con la que se ha convocado este pleno extraordinario. "Hemos venido sin tener claro qué íbamos a votar, no hemos tenido tiempo para estudiar el tema en profundidad".

Jesús de San Antonio, portavoz de Ciudadanos: "Las piscinas no tendrían que abrirse"

"Por responsabilidad, no se deberían abrir". Así se ha manifestado durante el pleno el portavoz de Ciudadanos, que considera que "no es el momento, porque son más los contras que los pros". De San Antonio se refirió a la seguridad, a los protocolos necesarios para los trabajadores del recinto y al coste económico que supone para el Ayuntamiento el equipo informático, la contratación de dos vigilantes y los gastos de desinfección. "Que todo vaya bien, pero si se tienen que cerrar porque alguien no respeta las medidas, ¿qué pasa con estos gastos extras?".

También se refirió al acceso online a las entradas a la piscina, "a las que puede acceder cualquier usuario independientemente del lugar donde esté empadronado".