​Salamanca no pasará a Fase 3 este lunes por 'culpa' de Madrid

Así lo ha confirmado Verónica Casado en rueda de prensa: “viendo los criterios epidemiológicos hemos creído que lo mejor es que las provincias cercanas a Madrid no sean propuestas”

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, ha dado marcha atrás y ha decidido que no toda Castilla y León pase a Fase 3 el próximo lunes. La propia Verónica Casado ha confirmado en rueda de prensa, que “atendiendo a los datos epidemiológicos, en la reunión de esta tarde vamos a proponer mantener en la Fase 2 a las provincias más cercanas a Madrid. Están son: Salamanca, Ávila, Segovia y Soria; el resto y viendo sus buenos datos, serán propuestas para Fase 3”.

Una noticia que rápidamente ha levantado las críticas y la incomprensión en Salamanca, puesto que no guarda mucho sentido que la provincia tenga que adaptar su situación a la de Madrid. Para justificar esta decisión, Casado ha apelado a la prudencia: “Como saben la prudencia y la cautela siempre ha sido nuestra guía en el proceso de desescalada. En la anterior rueda de prensa les dije que íbamos a proponer, si los datos epidemiológicos lo permitan, que las nueve provincias pasaran a Fase 3. Pero, durante estos días se han producido cambios, no tanto en la evolución de nuestros datos, porque en algunas provincias están estabilizados y son datos muy buenos, y en la que no son tan buenos están identificados y estabilizados”, ha afirmado Casado.

La propia consejera ha continuado anunciando que, a pesar de los buenos datos de las provincias de Castilla y León, la decisión corre a cuenta de la situación de Madrid: “En nuestro entorno se están produciendo situaciones que nos llevan a la reflexión. El martes tuvimos una nueva reunión con el Ministerio de Sanidad y comentamos que tenemos que seguir siendo prudentes y cautos. Está habiendo más casos en Madrid y casos en el País Vasco, con lo cual lo que hemos decidido, siempre en base a los criterios epidemiológicos, es mantener a estas provincias en Fase 2”.

Llama especial atención, que una provincia como Valladolid, con mayor número de positivos y muertes por el coronavirus, y aunque en distancia en coche lejos de Madrid, pero en Ave mucho más cerca en tiempo con la capital de España y que Salamanca respecto a esta, sea propuesta pasar a Fase 3. Lo mismo sucede con Burgos, que, a pesar del rebrote en el País Vasco, no ha incidido su cercanía terrestre para que también haya sido propuesta para cambiar de fase. Eso sí, el resto de provincias que cambiarán su estado lo harán con algunas restricciones “en relación con la movilidad o con ocupaciones, sobre todo de carácter nocturnos”, ha apuntado Verónica Casado.





Más que la situación epidemiológica, parece que la decisión de dejar estas provincias en Fase 2 se basa más bien en que Madrid continuará en ese proceso. “Tras el análisis de los datos, y a pesar de que el Ministerio de Sanidad nos animaba, creemos que tenemos que seguir teniendo prudencia. Madrid, casi seguro, no va a pasar a Fase 3, por lo que creemos que lo más normal es mantener a estas provincias cercanas en esa fase”, ha afirmado la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León; un criterio que parece ajustarse más a su decisión, teniendo en cuenta que el País Vasco ya está en Fase 3 y todo apunta a que por eso en Burgos se mantenga la propuesta.