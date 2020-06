​¿Puede obligar una empresa a sus empleados a volver al trabajo presencial?

Con el paso del tiempo en el camino hacia la nueva normalidad que espera tras la crisis sanitaria, algunos empleados que desde el inicio del estado de alarma llevaban a cabo su actividad laboral mediante la práctica del teletrabajo pueden encontrarse con que sus empresas les pidan que vuelvan a trabajar de forma presencial. ¿Deben hacerlo?

El Plan de Transición a la Nueva Normalidad publicado por le Gobierno de España establece que, en la fase 3 de la desescalada, las empresas pueden activar protocolos de reincorporación presencial para la actividad laboral con un horario escalonado y garantizando la conciliación de la vida laboral y familiar. Además, los centros de trabajo deberán proveer de EPIs y otras medidas de seguridad a los trabajadores y garantizar la distancia de seguridad entre los mismos.

Según ha explicado en la cadena COPE la experta en derecho laboral, Montse Rodríguez, si la empresa reclama al trabajador la vuelta al trabajo presencial, éste no puede negarse, ni ahora ni en fases anteriores. Además, una vez que el trabajador se ha incorporado, no puede dejar de ir a su puesto de trabajo “porque se sienta inseguro”. De ser así, y considerar que las medidas sanitarias tomadas por la empresa no son las adecuadas, se deberá acudir a la inspección de trabajo. Sea como fuere, el empleado no debe ausentarse de su puesto de manera unilateral, ya que puede ser, incluso, motivo de despido, según ha precisado Montse Rodríguez.

Cuestionado al respecto, el secretario general de Comisiones Obreras en Salamanca, Emilio Prieto, coincide con la experta: “El teletrabajo es algo voluntario y la empresa puede requerir a sus trabajadores que se reincorporen, siempre garantizando las medidas de protección”, ha explicado a SALAMANCA24HORAS.

Sobre el protocolo sanitario que deben seguir las empresas, Prieto ha detallado que debe existir un informe técnico por escrito, avalado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que haga una evaluación de cada puesto de trabajo. El trabajador, cuando vuelva a trabajar presencialmente, puede pedir a la empresa ese informe.